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    Dónde y a qué hora ver a Barcelona vs. Rayo Vallecano en TV y streaming

    Los azulgrana reciben a su rival por la Fecha 29 de LaLiga de España.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Barcelona. Foto referencial de archivo Instagram @fcbarcelona

    Este domingo continúan los cruces en el marco de LaLiga de España, donde Barcelona juega de local y recibe a Rayo Vallecano por la Fecha 29.

    Los azulgrana viene de alzarse por 5-2 ante Sevilla en el torneo local, mientras que en el contexto de la Champions League celebraron su paso a cuartos tras superar a Newcastle.

    Por su parte, Rayo Vallecano tuvo un último empate a 1 con Levante por el torneo español.

    Cuándo juega Barcelona vs. Rayo Vallecano

    El partido de Barcelona contra Rayo Vallecano es este domingo, 22 de marzo, a las 10:00 horas de Chile.

    Los clubes se miden en el estadio Spotify Camp Nou de España para este compromiso.

    Dónde ver a Barcelona vs. Rayo Vallecano

    El partido de Barcelona contra Rayo Vallecano se transmite en el canal DSports de DirecTV.

    De forma online, el cruce de LaLiga se encuentra en la plataforma DGO.

    Más sobre:FútbolLaLigaBarcelonaRayo VallecanoBarcelona - Rayo VallecanoBarcelona - RayoDónde verVer en vivoVer onlineVer en streamingHorarioQuién transmite

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