    Dónde y a qué hora ver a Bayern Múnich vs. Union Saint-Gilloise en TV y streaming

    Los clubes juegan durante este miércoles en el marco de la séptima fecha de la Champions League.

    Sandar Estrella OportoPor 
    Sandar Estrella Oporto
    Dónde y a qué hora ver a Bayern Múnich vs. Union Saint-Gilloise en TV y streaming. Foto de archivo Instagram @fcbayern Servicios / La Tercera

    Este miércoles Bayern Múnich recibe a Union Saint-Gilloise, en el segundo día de partidos por la Fecha 7 de la Champions League.

    Los alemanes se mantienen en tercera posición de la tabla del torneo europeo y registraron una última victoria por 3-1 contra Sporting de Lisboa.

    Por su parte, los visitantes cayeron anteriormente por 2-3 contra Olympique de Marsella.

    Cuándo es el partido de Bayern vs. Union St-Gilloise

    El partido de Bayern Múnich contra Union Saint-Gilloise es este miércoles, 21 de enero, a las 17:00 horas de Chile.

    Para este compromiso los locales reciben a su rival en el Allianz Arena de Alemania.

    Dónde ver a Bayern vs. Union St-Gilloise

    El partido de Bayern Múnich contra Union Saint-Gilloise se transmite en el canal ESPN2.

    De forma online, el cruce de la Champions League se encuentra en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.

