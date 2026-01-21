Dónde y a qué hora ver a Bayern Múnich vs. Union Saint-Gilloise en TV y streaming
Los clubes juegan durante este miércoles en el marco de la séptima fecha de la Champions League.
Este miércoles Bayern Múnich recibe a Union Saint-Gilloise, en el segundo día de partidos por la Fecha 7 de la Champions League.
Los alemanes se mantienen en tercera posición de la tabla del torneo europeo y registraron una última victoria por 3-1 contra Sporting de Lisboa.
Por su parte, los visitantes cayeron anteriormente por 2-3 contra Olympique de Marsella.
Cuándo es el partido de Bayern vs. Union St-Gilloise
El partido de Bayern Múnich contra Union Saint-Gilloise es este miércoles, 21 de enero, a las 17:00 horas de Chile.
Para este compromiso los locales reciben a su rival en el Allianz Arena de Alemania.
Dónde ver a Bayern vs. Union St-Gilloise
El partido de Bayern Múnich contra Union Saint-Gilloise se transmite en el canal ESPN2.
De forma online, el cruce de la Champions League se encuentra en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.
