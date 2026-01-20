SUSCRÍBETE POR $1100
    Dónde y a qué hora ver a Bodo/Glimt vs. Manchester City por la Champions League

    El cuadro ciudadano visita a su rival en Noruega por la Fecha 7 del campeonato.

    Sandar Estrella OportoPor 
    Sandar Estrella Oporto
    Dónde y a qué hora ver a Bodo/Glimt vs. Manchester City por la Champions League. Foto referencial Instagram Servicios / La Tercera

    Este martes comienza la Fecha 7 de la Champions League y uno de los primeros cruces enfrenta a Bodo/Glimt con el Manchester City.

    El cuadro de Noruega se presenta a la jornada tras un anterior empate a 2 contra Borussia Dortmund, mientras que los ciudadanos vienen de alzarse por 2-1 al Real Madrid y se mantienen en cuarto lugar de la tabla.

    Cuándo juega Bodo/Glimt vs. Manchester City

    El partido de Bodo/Glimt contra el Manchester City es este martes, 20 de enero, a las 14:45 horas de Chile.

    Los clubes se miden en el Aspmyra Stadion de Noruega para este compromiso.

    Dónde ver a Bodo/Glimt vs. Manchester City

    El partido de Bodo/Glimt contra Manchester City se transmite en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.

