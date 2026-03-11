Dónde y a qué hora ver a Bodo/Glimt vs. Sporting por la Champions League. Foto referencial de archivo Instagram @sportingcp

Sigue la acción por la Champions League y llega el turno del partido entre Bodo/Glimt contra Sporting Club, por la ida de octavos de final.

Los noruegos llegan a la etapa tras imponerse en playoffs, mientras que el cuadro de Lisboa viene de instalarse tras una clasificación directa.

Cuándo juega Bodo/Glimt vs. Sporting

El partido de Bodo/Glimt contra Sporting es este miércoles, 11 de marzo, a las 17:00 horas de Chile.

Los clubes se miden en el Aspmyra Stadion de Noruega para este compromiso.

Dónde ver a Bodo/Glimt vs. Sporting

El partido de Bodo/Glimt contra Sporting se transmite en el canal ESPN5 .

De forma online, la Champions League va por la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.