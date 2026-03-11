Dónde y a qué hora ver a Bodo/Glimt vs. Sporting por la Champions League
Los noruegos reciben al cuadro de Portugal por la ida de octavos de final.
Sigue la acción por la Champions League y llega el turno del partido entre Bodo/Glimt contra Sporting Club, por la ida de octavos de final.
Los noruegos llegan a la etapa tras imponerse en playoffs, mientras que el cuadro de Lisboa viene de instalarse tras una clasificación directa.
Cuándo juega Bodo/Glimt vs. Sporting
El partido de Bodo/Glimt contra Sporting es este miércoles, 11 de marzo, a las 17:00 horas de Chile.
Los clubes se miden en el Aspmyra Stadion de Noruega para este compromiso.
Dónde ver a Bodo/Glimt vs. Sporting
El partido de Bodo/Glimt contra Sporting se transmite en el canal ESPN5.
De forma online, la Champions League va por la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.
