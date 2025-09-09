Dónde y a qué hora ver a Bolivia vs. Brasil por las Eliminatorias en TV y streaming
Las selecciones se miden este martes por la última fecha de las Clasificatorias Sudamericanas al Mundial de Fútbol 2026.
Este martes finalizan los partidos de las Clasificatorias Sudamericanas al Mundial de Fútbol 2026, donde Bolivia recibe a Brasil.
La Verde busca una victoria contra una asegurada Verdeamarela aprovechando su condición de local, con la intención de competir por un cupo al repechaje, que disputa con Venezuela.
Cuándo juega Bolivia vs. Brasil
El partido de Bolivia vs. Brasil es este martes, 9 de septiembre, a las 20:30 horas de Chile.
Las selecciones se miden en el Estadio El Alto de La Paz.
Dónde ver a Bolivia vs. Brasil
El partido de Bolivia vs. Brasil se transmite exclusivamente por el canal Mega 2.
De forma online, el cruce de las Eliminatorias se encuentra en la plataforma de pago Mega Go.
