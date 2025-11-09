Dónde y a qué hora ver a Bolivia vs. Qatar por el Mundial Sub 17
Las selecciones del Grupo A se miden durante este domingo.
Continúan los cruces por el Mundial Sub 17, donde Bolivia se enfrenta a Qatar por el Grupo A.
El cuadro latinoamericano viene de caer ante Italia, mientras que los anfitriones del torneo empataron anteriormente con Sudáfrica.
Cuándo juega Bolivia vs. Qatar
El partido de Bolivia contra Qatar es este domingo, 9 de noviembre, a las 12:45 horas de Chile.
Dónde ver a Bolivia vs. Qatar
El partido de Bolivia vs. Qatar se transmite en el canal DSports+ de DirecTV.
De forma online, los cruces del Mundial Sub 17 se encuentran en la plataforma DGO.
