Dónde y a qué hora ver a Bolivia vs. Qatar por el Mundial Sub 17. Foto referencial de archivo

Continúan los cruces por el Mundial Sub 17, donde Bolivia se enfrenta a Qatar por el Grupo A.

El cuadro latinoamericano viene de caer ante Italia, mientras que los anfitriones del torneo empataron anteriormente con Sudáfrica.

Cuándo juega Bolivia vs. Qatar

El partido de Bolivia contra Qatar es este domingo, 9 de noviembre, a las 12:45 horas de Chile.

Dónde ver a Bolivia vs. Qatar

El partido de Bolivia vs. Qatar se transmite en el canal DSports+ de DirecTV.

De forma online, los cruces del Mundial Sub 17 se encuentran en la plataforma DGO.