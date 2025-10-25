Dónde y a qué hora ver a Brentford vs. Liverpool por la Premier League en TV y streaming

La Premier League llegó a su Fecha 9 y este sábado enfrenta a Brentford con Liverpool.

En el contexto del campeonato inglés, el cuadro local llega tras celebrar un resultado 2-0 contra West Ham.

Por su parte, los Reds buscan dejar atrás su caída por 1-2 contra Manchester United de la jornada anterior.

Cuándo juega Brentford vs. Liverpool

El partido de Brentford contra Liverpool por la Premier League es este sábado, 25 de octubre, a las 16:00 horas de Chile.

Para este cruce los equipos se miden en el Gtech Community Stadium de Inglaterra.

Dónde ver a Brentford vs. Liverpool

El partido de Brentford vs. Liverpool se transmite en el canal ESPN .

De forma online, los cruces de la Premier League se encuentran en Disney+, dentro del Plan Premium de $14.190 al mes.