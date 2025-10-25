Dónde y a qué hora ver a Brentford vs. Liverpool por la Premier League en TV y streaming
Los clubes se miden este fin de semana por la Fecha 9 de la liga inglesa.
La Premier League llegó a su Fecha 9 y este sábado enfrenta a Brentford con Liverpool.
En el contexto del campeonato inglés, el cuadro local llega tras celebrar un resultado 2-0 contra West Ham.
Por su parte, los Reds buscan dejar atrás su caída por 1-2 contra Manchester United de la jornada anterior.
Cuándo juega Brentford vs. Liverpool
El partido de Brentford contra Liverpool por la Premier League es este sábado, 25 de octubre, a las 16:00 horas de Chile.
Para este cruce los equipos se miden en el Gtech Community Stadium de Inglaterra.
Dónde ver a Brentford vs. Liverpool
El partido de Brentford vs. Liverpool se transmite en el canal ESPN.
De forma online, los cruces de la Premier League se encuentran en Disney+, dentro del Plan Premium de $14.190 al mes.
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
3.
4.
¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.