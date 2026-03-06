Dónde y a qué hora ver a Celta Vigo vs. Real Madrid en TV y streaming. Foto referencial de archivo realmadrid.com / Eduardo Olivera

Este viernes comienzan los partidos válidos para la Fecha 27 de LaLiga de España, donde el primer duelo de la jornada enfrenta a Celta de Vigo contra Real Madrid.

El cuadro local viene de alzarse por 2-1 ante Girona, mientras que los merengues tuvieron una reciente derrota ante Getafe por la cuenta mínima y se mantienen en segundo lugar de la tabla, liderada por el Barcelona.

Cuándo juega Celta Vigo vs. Real Madrid

El partido de Celta de Vigo contra Real Madrid es este viernes, 6 de marzo, a las 17:00 horas de Chile.

Para este compromiso los locales reciben a su rival en el Estadio de Balaídos de España.

Dónde ver a Celta Vigo vs. Real Madrid

El partido de Celta de Vigo contra Real Madrid se transmite en el canal ESPN .

De forma online, el cruce de LaLiga va por la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.