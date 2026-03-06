Dónde y a qué hora ver a Celta Vigo vs. Real Madrid en TV y streaming
Los merengues abren la acción de la Fecha 27 de LaLiga de España como visitantes.
Este viernes comienzan los partidos válidos para la Fecha 27 de LaLiga de España, donde el primer duelo de la jornada enfrenta a Celta de Vigo contra Real Madrid.
El cuadro local viene de alzarse por 2-1 ante Girona, mientras que los merengues tuvieron una reciente derrota ante Getafe por la cuenta mínima y se mantienen en segundo lugar de la tabla, liderada por el Barcelona.
Cuándo juega Celta Vigo vs. Real Madrid
El partido de Celta de Vigo contra Real Madrid es este viernes, 6 de marzo, a las 17:00 horas de Chile.
Para este compromiso los locales reciben a su rival en el Estadio de Balaídos de España.
Dónde ver a Celta Vigo vs. Real Madrid
El partido de Celta de Vigo contra Real Madrid se transmite en el canal ESPN.
De forma online, el cruce de LaLiga va por la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.
