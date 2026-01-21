Dónde y a qué hora ver a Chelsea vs. Pafos en TV y streaming
Lo ingleses reciben a su rival este miércoles por la Champions League.
Chelsea recibe a Pafos durante este miércoles, en el segundo día de partidos programados por la Fecha 7 de la Champions League.
Los ingleses vienen de caer por 1-2 contra Atalanta en la jornada anterior, mientras que el cuadro de Chipre también lamentó un 0-2 contra Juventus.
Cuándo juega Chelsea vs. Pafos
El partido de Chelsea contra Pafos es este miércoles, 21 de enero, a las 17:00 horas de Chile.
Para este compromiso los equipos se miden en el estadio Stamford Bridge de Londres.
Dónde ver a Chelsea vs. Pafos
El partido de Chelsea contra Pafos se transmite en el canal ESPN3.
De forma online, el cruce se encuentra en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.
Lo Último
Plan digital + LT Beneficios por 3 mesesComienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.