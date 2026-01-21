SUSCRÍBETE POR $1100
    Dónde y a qué hora ver a Chelsea vs. Pafos en TV y streaming

    Lo ingleses reciben a su rival este miércoles por la Champions League.

    Sandar Estrella OportoPor 
    Sandar Estrella Oporto
    Dónde y a qué hora ver a Chelsea vs. Pafos en TV y streaming. Foto referencial de archivo @chelseafc Servicios / La Tercera

    Chelsea recibe a Pafos durante este miércoles, en el segundo día de partidos programados por la Fecha 7 de la Champions League.

    Los ingleses vienen de caer por 1-2 contra Atalanta en la jornada anterior, mientras que el cuadro de Chipre también lamentó un 0-2 contra Juventus.

    Cuándo juega Chelsea vs. Pafos

    El partido de Chelsea contra Pafos es este miércoles, 21 de enero, a las 17:00 horas de Chile.

    Para este compromiso los equipos se miden en el estadio Stamford Bridge de Londres.

    Dónde ver a Chelsea vs. Pafos

    El partido de Chelsea contra Pafos se transmite en el canal ESPN3.

    De forma online, el cruce se encuentra en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.

