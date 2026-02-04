SUSCRÍBETE POR $1100
    Dónde y a qué hora ver a Chile contra Paraguay por el Sudamericano Femenino Sub 20

    Este miércoles es el debut de la Selección Chilena en el torneo internacional.

    Sandar Estrella Oporto 
    Sandar Estrella Oporto
    Dónde y a qué hora ver a Chile contra Paraguay por el Sudamericano Femenino Sub 20. Foto referencial @laroja

    Chile sale a la cancha por su nuevo desafío en el torneo Sudamericano Femenino Sub 20 de 2026 y se enfrenta ante Paraguay por la primera fecha.

    La Roja femenina juvenil debuta ante las anfitrionas del campeonato en un partido válido para el Grupo A, que completan Colombia, Venezuela y Uruguay.

    Cuándo juega Chile vs. Paraguay Femenino Sub 20

    El partido de Chile contra Paraguay de la selección femenina Sub 20 es este miércoles, 4 de febrero, a las 18:00 horas.

    Las selecciones se miden en el Estadio Luis Alfonso Giagni de Villa Elisa, Paraguay.

    Dónde ver a Chile vs. Paraguay

    El partido de la Roja Femenina Sub 20 contra Paraguay se transmite en televisión abierta por Canal 13 y en la señal DSports de DirecTV.

    De forma online, el cruce por el torneo Sudamericano se encuentra en la cuenta de Youtube de Canal 13, la aplicación 13GO y 13.cl.

