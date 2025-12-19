Dónde y a qué hora ver a Colombia vs. Chile por la Copa UC Sub 17. Foto Selección Chilena @LaRoja

Este viernes se definen las semifinales de la Copa UC Sub 17, donde la Roja Sub 16 se mide con Colombia.

La Selección Chilena juvenil se instaló en la etapa tras imponerse por 2-1 ante Independiente del Valle, por lo que va por un cupo a la final que le permita enfrentarse ante el ganador de duelo entre Argentina y Perú.

Cuándo juega Colombia vs. Chile

El partido de Colombia contra Chile es este viernes, 19 de diciembre, a las 18:00 horas.

Los equipos juveniles se miden en el Estadio Claro Arena.

Dónde ver a Colombia vs. Chile

El partido de Colombia contra Chile se transmite en el canal TNT Sports .

De forma online, el cruce de la Copa UC Sub 17 se encuentra en la plataforma HBO Max.