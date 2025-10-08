Dónde y a qué hora ver a Colombia vs. Sudáfrica por el Mundial Sub 20. Foto referencial de archivo

Colombia y Sudáfrica protagonizan uno de los primeros partidos de este miércoles del Mundial Sub 20, continuando con los octavos de final.

Los Cafeteros se instalaron en la instancia tras liderar el Grupo F, mientras que el cuadro sudafricano llegó segundo del Grupo E.

Cuándo juega Colombia vs. Sudáfrica por el Mundial Sub 20

El partido de Colombia contra Sudáfrica por el Mundial Sub 20 es este miércoles 8 de octubre, a las 16:30 horas.

Para este compromiso, las selecciones se trasladan hasta el Estadio Fiscal de Talca.

Dónde ver a Colombia vs. Sudáfrica

El partido de Colombia vs. Sudáfrica se transmite en el canal DSports de DirecTV.

De forma online, los cruces por el Mundial Sub 20 se pueden ver en la plataforma DGO.