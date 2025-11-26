Dónde y a qué hora ver a Copenhague vs. Kairat Almaty por la Champions League

Este miércoles continúan los cruces por la Fecha 5 de la Champions League, donde Copenhague recibe a Kairat Almaty.

Ambos clubes arrastran un mal momento en el contexto de la cita europea, porque se encuentran en las últimas posiciones de la tabla y cuentan con derrotas recientes.

Cuándo juega Copenhague vs. Kairat Almaty

El partido de Copenhague contra Kairat Almaty es este miércoles, 26 de noviembre, a las 14:45 horas de Chile.

Para esta fecha los clubes se miden en el Parken Stadion de Dinamarca.

Dónde ver a Copenhague vs. Kairat Almaty

El partido de Copenhague contra Kairat Almaty se transmite en el canal ESPN5 .

De forma online, los cruces de la Champions League se encuentran en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.