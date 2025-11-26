Dónde y a qué hora ver a Copenhague vs. Kairat Almaty por la Champions League
Los clubes se miden en uno de los primeros partidos programados de este miércoles por la Fecha 5.
Este miércoles continúan los cruces por la Fecha 5 de la Champions League, donde Copenhague recibe a Kairat Almaty.
Ambos clubes arrastran un mal momento en el contexto de la cita europea, porque se encuentran en las últimas posiciones de la tabla y cuentan con derrotas recientes.
Cuándo juega Copenhague vs. Kairat Almaty
El partido de Copenhague contra Kairat Almaty es este miércoles, 26 de noviembre, a las 14:45 horas de Chile.
Para esta fecha los clubes se miden en el Parken Stadion de Dinamarca.
Dónde ver a Copenhague vs. Kairat Almaty
El partido de Copenhague contra Kairat Almaty se transmite en el canal ESPN5.
De forma online, los cruces de la Champions League se encuentran en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.
