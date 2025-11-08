Dónde y a qué hora ver a Francia vs. Canadá por el Mundial Sub 17. Foto referencial fff.fr

Este fin de semana Francia se mide contra Canadá por el Mundial Sub 17, en la segunda fecha del Grupo K.

El cuadro europeo viene de derrotar a Chile en el debut, mientras que su ahora rival también celebró una victoria contra Uganda.

Cuándo juega Francia vs. Canadá

El partido de Francia contra Canadá por el Mundial Sub 17 es este sábado, 8 de noviembre, a las 10:30 horas de Chile.

Dónde ver a Francia vs. Canadá

El partido de Francia contra Canadá se transmite en el canal DSports+ de DirecTV.

De forma online, los cruces del Mundial Sub 17 se encuentran en la plataforma DGO.