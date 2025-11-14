Dónde y a qué hora ver a Francia vs. Colombia por el Mundial Sub 17. Foto referencial de archivo fcf.com.co

Luego de una tensa fase de grupos se da inicio a los dieciseisavos de final del Mundial Sub 17 de la FIFA, donde Francia se mide con Colombia.

Se trata de uno de los primeros cruces de la fecha a desarrollarse en el Aspire Complex de Qatar.

Cuándo juega Francia vs. Colombia

El partido de Francia vs. Colombia por el Mundial Sub 17 es este viernes, 14 de noviembre, a las 10:30 horas de Chile.

Dónde ver a Francia vs. Colombia

El partido de Francia contra Colombia se transmite en el canal DSports de DirecTV.

De forma online, los cruces del Mundial Sub 17 se encuentran en la plataforma DGO.