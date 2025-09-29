Dónde y a qué hora ver a Francia vs. Sudáfrica por el Mundial Sub 20 en TV y streaming. Foto referencial de archivo FFF

Este lunes continúa la acción del Mundial Sub 20 y llega el enfrentamiento de Francia contra Sudáfrica, que marca la primera salida a la cancha para ambos equipos.

Las selecciones son parte del grupo E, que lo completan Estados Unidos y el cuadro debutante de Nueva Caledonia.

Cuándo juega Francia vs. Sudáfrica

El partido de Francia vs. Sudáfrica por el Mundial Sub 20 es este lunes, 29 de septiembre, a las 17:00 horas.

Para este cruce, los equipos visitan el Estadio El Teniente de Rancagua.

Dónde ver a Francia vs. Sudáfrica

El partido de Francia vs. Sudáfrica se transmite de forma exclusiva en el canal DSports de DirecTV.

La cobertura online del Mundial Sub 20 también se encuentra en la plataforma de pago DGO.