Dónde y a qué hora ver a Fulham vs. Liverpool por la Premier League
Los Reds visitan el estadio Craven Cottage por la Fecha 20 de la liga inglesa.
Este fin de semana se desarrolla la Fecha 20 de la Premier League, donde uno de los últimos partidos enfrenta a Fulham con Liverpool.
Los locales vienen de empatar a 1 con Crystal Palace, mientras que los Reds buscarán mejorar su situación, tras igualar sin goles con Leeds en la pasada jornada del 1 de enero.
Cuándo juega Fulham vs. Liverpool
El partido de Fulham contra Liverpool es este domingo, 4 de enero, a las 12:00 horas de Chile.
Los clubes se miden en el estadio Craven Cottage de Inglaterra.
Dónde ver a Fulham vs. Liverpool
El partido de Fulham contra Liverpool se transmite en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.
