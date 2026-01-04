Dónde y a qué hora ver a Fulham vs. Liverpool por la Premier League

Dónde y a qué hora ver a Fulham vs. Liverpool en TV y streaming. Foto referencial de archivo

Este fin de semana se desarrolla la Fecha 20 de la Premier League, donde uno de los últimos partidos enfrenta a Fulham con Liverpool.

Los locales vienen de empatar a 1 con Crystal Palace, mientras que los Reds buscarán mejorar su situación, tras igualar sin goles con Leeds en la pasada jornada del 1 de enero.

Cuándo juega Fulham vs. Liverpool

El partido de Fulham contra Liverpool es este domingo, 4 de enero, a las 12:00 horas de Chile.

Los clubes se miden en el estadio Craven Cottage de Inglaterra.

Dónde ver a Fulham vs. Liverpool

El partido de Fulham contra Liverpool se transmite en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.