Dónde y a qué hora ver a Haití vs. Egipto por el Mundial Sub 17 en TV y streaming
Las selecciones debutan este martes como parte del Grupo E.
Haití se mide contra Egipto en uno de los primeros partidos programados para este martes por el Mundial Sub 17.
Ambas selecciones debutan en la fecha inicial como participantes del Grupo E.
Cuándo juega Haití vs. Egipto Sub 17
El partido de Haití vs. Egipto por el Mundial Sub 17 es este martes, 4 de noviembre, a las 10:30 horas de Chile.
Dónde ver a Haití vs. Egipto Sub 17
El partido de Haití vs. Egipto se transmite en el canal DSports de DirecTV.
De forma online, el Mundial Sub 17 se encuentra en la plataforma DGO.
