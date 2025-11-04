OFERTA ELECCIONES $990
Dónde y a qué hora ver a Haití vs. Egipto por el Mundial Sub 17 en TV y streaming

Las selecciones debutan este martes como parte del Grupo E.

Sandar Estrella OportoPor 
Sandar Estrella Oporto
Egipto Sub 17. Foto referencial de archivo Servicios / La Tercera

Haití se mide contra Egipto en uno de los primeros partidos programados para este martes por el Mundial Sub 17.

Ambas selecciones debutan en la fecha inicial como participantes del Grupo E.

Cuándo juega Haití vs. Egipto Sub 17

El partido de Haití vs. Egipto por el Mundial Sub 17 es este martes, 4 de noviembre, a las 10:30 horas de Chile.

Dónde ver a Haití vs. Egipto Sub 17

El partido de Haití vs. Egipto se transmite en el canal DSports de DirecTV.

De forma online, el Mundial Sub 17 se encuentra en la plataforma DGO.

