Dónde y a qué hora ver a Inter vs. Arsenal por la Champions League. Foto referencial de archivo arsenal.com

Este martes se juega el primer día de partidos por la Fecha 7 de la Champions League, donde uno de los esperados cruces enfrenta a Inter de Milán con Arsenal.

El cuadro italiano, líder de la Serie A, buscará sumar puntos para la tabla de posiciones liderada actualmente por los Gunners, quienes también encabezan la Premier League.

Inter se presenta a la jornada tras una anterior derrota por la cuenta mínima ante Liverpool, mientras que Arsenal viene de alzarse por 3-0 contra Club Brujas.

Cuándo juega Inter vs. Arsenal

El partido de Inter contra Arsenal por la Champions League es este martes, 20 de enero, a las 17:00 horas de Chile.

Los clubes se miden en el Stadio Giuseppe Meazza de Italia para este compromiso.

Dónde ver a Inter vs. Arsenal

El partido de Inter contra Arsenal se transmite en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.