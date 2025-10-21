Dónde y a qué hora ver a Kairat Almaty vs. Pafos por la Champions League

Kairat Almaty se enfrenta a Pafos en uno de los primeros cruces de la tercera fecha de la Champions League.

El cuadro de Kazajistán viene de caer por 0-5 contra Real Madrid en la jornada anterior, mientras que el conjunto de Chipre también perdió por 1-5 ante Bayern.

Cuándo juega Kairat Almaty vs. Pafos

El partido de Kairat Almaty vs. Pafos es este martes, 21 de octubre, a las 13:45 horas de Chile.

Los locales reciben a su rival en el Almaty Ortalyk Stadium de Kazajistán.

Dónde ver a Kairat Almaty vs. Pafos

El partido de Kairat Almaty contra Pafos se transmite en el canal ESPN .

De forma online, los cruces de la Champions League se encuentran en la plataforma Disney+, dentro de su Plan Premium de $14.190 al mes.