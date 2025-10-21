Dónde y a qué hora ver a Kairat Almaty vs. Pafos por la Champions League
Los clubes juegan uno de los primeros partidos por la Fecha 3 del torneo.
Kairat Almaty se enfrenta a Pafos en uno de los primeros cruces de la tercera fecha de la Champions League.
El cuadro de Kazajistán viene de caer por 0-5 contra Real Madrid en la jornada anterior, mientras que el conjunto de Chipre también perdió por 1-5 ante Bayern.
Cuándo juega Kairat Almaty vs. Pafos
El partido de Kairat Almaty vs. Pafos es este martes, 21 de octubre, a las 13:45 horas de Chile.
Los locales reciben a su rival en el Almaty Ortalyk Stadium de Kazajistán.
Dónde ver a Kairat Almaty vs. Pafos
El partido de Kairat Almaty contra Pafos se transmite en el canal ESPN.
De forma online, los cruces de la Champions League se encuentran en la plataforma Disney+, dentro de su Plan Premium de $14.190 al mes.
