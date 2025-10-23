Dónde y a qué hora ver a Liga de Quito vs. Palmeiras por la Copa Libertadores
Los clubes se miden este jueves por la semifinal de ida del campeonato internacional.
Este jueves continúan las semifinales de la Copa Libertadores y el segundo cruce enfrenta a Liga de Quito contra Palmeiras.
Los ecuatorianos se instalaron en la etapa tras derrotar a São Paulo, mientras que el cuadro brasileño hizo lo propio dejando en el camino a River Plate.
Cuándo juega Liga de Quito vs. Palmeiras
El partido de Liga de Quito contra Palmeiras es este jueves, 23 de octubre, a las 21:30 horas de Chile.
Para el partido de semifinales de la Copa Libertadores los clubes se miden en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Ecuador.
Dónde ver a Liga de Quito vs. Palmeiras
El partido de Liga de Quito vs. Palmeiras se transmite de forma online en Disney+, dentro del Plan Premium de $14.190 al mes.
