Dónde y a qué hora ver a Liga de Quito vs. Palmeiras por la Copa Libertadores. Foto referencial de archivo Cesar Greco/Palmeiras/by Canon

Este jueves continúan las semifinales de la Copa Libertadores y el segundo cruce enfrenta a Liga de Quito contra Palmeiras.

Los ecuatorianos se instalaron en la etapa tras derrotar a São Paulo, mientras que el cuadro brasileño hizo lo propio dejando en el camino a River Plate.

Cuándo juega Liga de Quito vs. Palmeiras

El partido de Liga de Quito contra Palmeiras es este jueves, 23 de octubre, a las 21:30 horas de Chile.

Para el partido de semifinales de la Copa Libertadores los clubes se miden en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Ecuador.

Dónde ver a Liga de Quito vs. Palmeiras

El partido de Liga de Quito vs. Palmeiras se transmite de forma online en Disney+, dentro del Plan Premium de $14.190 al mes.