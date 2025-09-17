Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Atlético de Madrid por la Champions League en TV y streaming. Foto referencial de archivo

Este miércoles continúan los cruces de la Champions League, donde Liverpool recibe al Atlético de Madrid.

Se trata del partido debut para ingleses y españoles en la primera fecha de la temporada por la liga internacional.

Cuándo juega Liverpool vs. Atlético de Madrid

El partido del Liverpool contra Atlético de Madrid es este miércoles, 17 de septiembre, a las 16:00 horas de Chile.

Los Reds reciben a su visitante en el estadio Anfield de Inglaterra.

Dónde ver a Liverpool vs. Atlético de Madrid

El partido de Liverpool vs. Atlético de Madrid se transmite en el canal ESPN 5 .

Los cruces de la Champions League también se encuentran de forma online en la plataforma Disney+, dentro de su Plan Premium que actualmente tiene descuento a $6.900.