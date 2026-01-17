Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Burnley por la Premier League
Los Reds reciben a su rival por la Fecha 22 de la Premier League.
Liverpool recibe a Burnley este sábado, en el marco de la Fecha 22 de la Premier League.
Los Reds vienen de empatar sin goles contra Arsenal, mientras que su ahora rival también igualó contra el Manchester United, tras dejar un resultado 2-2.
Cuándo juega Liverpool vs. Burnley
El partido de Liverpool contra Burnley es este sábado, 17 de enero, a las 12:00 horas de Chile.
Los clubes se miden en el estadio Anfield de Inglaterra para este compromiso.
Dónde ver a Liverpool vs. Burnley
El partido de Liverpool contra Burnley se transmite en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.
