SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Manchester City por la Premier League

    Los Reds reciben a los ciudadanos por la Fecha 25 de la liga inglesa.

    Sandar Estrella OportoPor 
    Sandar Estrella Oporto
    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Manchester City por la Premier League. Foto de archivo mancity.com Servicios / La Tercera

    Este domingo llega uno de los esperados partidos de la Premier League, donde Liverpool recibe al Manchester City en el marco de la Fecha 25.

    Los Reds vienen de alzarse por 4-1 ante Newcastle United en el marco de la liga local.

    Por su parte, los ciudadanos tuvieron un anterior empate a 2 contra Tottenham, pero celebraron en el marco de la Carabao Cup, tras sellar el paso a la final que los enfrentará ante Arsenal, actuales líderes de la liga inglesa.

    Cuándo juega Liverpool vs. Manchester City

    El partido de Liverpool contra el Manchester City es este domingo, 8 de febrero, a las 13:30 horas de Chile.

    Los clubes se miden en el estadio Anfield de Inglaterra.

    Dónde ver a Liverpool vs. Manchester City

    El partido de Liverpool contra el Manchester City se transmite en el canal ESPN.

    De forma online, el cruce por la Premier League se transmite en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.

    Más sobre:FútbolPremier LeagueLiverpoolManchester CityLiverpool - Manchester CityLiverpool - Man CityDónde verVer en vivoVer onlineVer en streamingHorarioQuién transmite

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Municipalidad de Santiago y Correos de Chile envían 10 toneladas de ayuda afectados por incendios forestales

    Un muerto y tres heridos deja bombardeo ruso contra ciudad de Kramatorsk en Ucrania

    Por qué se ha empujado la idea de que Keir Starmer dimita por el caso Epstein–Mandelson

    Indagan causas de incendio en dependencias de Facultad de Veterinaria de la Universidad de Chile en La Pintana

    Detienen en Dubái a presunto atacante de Vladimir Alekseyev, subdirector de inteligencia militar rusa

    Investigan muerte de dos adultos y lesiones graves de un menor en Licantén

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Bad Bunny y el Super Bowl: “Ni siquiera necesitan aprender español; es mejor que aprendan a bailar”

    Bad Bunny y el Super Bowl: “Ni siquiera necesitan aprender español; es mejor que aprendan a bailar”

    Las “raíces” de la demencia pueden comenzar en la infancia por estos hábitos, según un estudio

    Las “raíces” de la demencia pueden comenzar en la infancia por estos hábitos, según un estudio

    Los 5 mejores televisores para ver el Super Bowl LX desde Chile

    Los 5 mejores televisores para ver el Super Bowl LX desde Chile

    4 sencillas pruebas para saber si estás envejeciendo bien

    4 sencillas pruebas para saber si estás envejeciendo bien

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Manchester City por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Manchester City por la Premier League

    A qué hora y dónde ver a Huachipato vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Huachipato vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    Temblor hoy, domingo 8 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 8 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Municipalidad de Santiago y Correos de Chile envían 10 toneladas de ayuda afectados por incendios forestales
    Chile

    Municipalidad de Santiago y Correos de Chile envían 10 toneladas de ayuda afectados por incendios forestales

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Manchester City por la Premier League

    Indagan causas de incendio en dependencias de Facultad de Veterinaria de la Universidad de Chile en La Pintana

    Quién es el poderoso empresario español que detuvo su salida del país tras el triunfo de Kast
    Negocios

    Quién es el poderoso empresario español que detuvo su salida del país tras el triunfo de Kast

    Los flancos legales que el expresidente de Clínica Las Condes, Alejandro Gil, espera cerrar en abril

    El puzzle fiscal que enfrenta Quiroz tras el mayor déficit que hereda del gobierno de Boric

    Cuánto ejercicio debes hacer en la semana para controlar la presión arterial, según un reciente estudio
    Tendencias

    Cuánto ejercicio debes hacer en la semana para controlar la presión arterial, según un reciente estudio

    Por qué Ámsterdam prohibió la publicidad de carne en la vía pública

    Qué se sabe sobre el posible regreso al tenis de Serena Williams

    La leyenda Lindsey Vonn sufre una impactante caída en el descenso alpino de los Juegos Olímpicos de Invierno
    El Deportivo

    La leyenda Lindsey Vonn sufre una impactante caída en el descenso alpino de los Juegos Olímpicos de Invierno

    Desahogo para Ortiz: perla alba de 17 años es la llave para la agónica victoria de Colo Colo sobre Everton

    Solo dos de 16 han sido campeones de liga: el mapa de los entrenadores de Primera División

    Bad Bunny, Green Day y la tecnología que veremos en el Super Bowl LX
    Tecnología

    Bad Bunny, Green Day y la tecnología que veremos en el Super Bowl LX

    IA: por qué la fusión de SpaceX y xAI busca llevar los data centers fuera del planeta Tierra

    Los 5 mejores televisores para ver el Super Bowl LX desde Chile

    El golpe que duró tres días: un relato de Jaime Bayly
    Cultura y entretención

    El golpe que duró tres días: un relato de Jaime Bayly

    Annemarie Jacir, directora palestina: “Es fundamental que empecemos a hablar de nuestros traumas, de nuestro pasado”

    Mieko Kawakami, escritora japonesa: “2666 de Bolaño todavía me abruma completamente”

    Un muerto y tres heridos deja bombardeo ruso contra ciudad de Kramatorsk en Ucrania
    Mundo

    Un muerto y tres heridos deja bombardeo ruso contra ciudad de Kramatorsk en Ucrania

    Por qué se ha empujado la idea de que Keir Starmer dimita por el caso Epstein–Mandelson

    Detienen en Dubái a presunto atacante de Vladimir Alekseyev, subdirector de inteligencia militar rusa

    Biohacking: ¿De qué trata esta nueva tendencia?
    Paula

    Biohacking: ¿De qué trata esta nueva tendencia?

    Gloria Castro Mamani: En honor a mi madre, en honor a mi padre

    Mi mascota y yo: nos salvamos una a la otra