Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Manchester City por la Premier League. Foto de archivo mancity.com

Este domingo llega uno de los esperados partidos de la Premier League, donde Liverpool recibe al Manchester City en el marco de la Fecha 25.

Los Reds vienen de alzarse por 4-1 ante Newcastle United en el marco de la liga local.

Por su parte, los ciudadanos tuvieron un anterior empate a 2 contra Tottenham, pero celebraron en el marco de la Carabao Cup, tras sellar el paso a la final que los enfrentará ante Arsenal, actuales líderes de la liga inglesa.

Cuándo juega Liverpool vs. Manchester City

El partido de Liverpool contra el Manchester City es este domingo, 8 de febrero, a las 13:30 horas de Chile.

Los clubes se miden en el estadio Anfield de Inglaterra.

Dónde ver a Liverpool vs. Manchester City

El partido de Liverpool contra el Manchester City se transmite en el canal ESPN .

De forma online, el cruce por la Premier League se transmite en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.