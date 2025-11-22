Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Nottingham Forest por TV y streaming. Foto referencial de archivo

Este fin de semana se desarrolla la Fecha 12 de la Premier League, donde Liverpool recibe a Nottingham Forest.

Los Reds vienen de caer por 0-3 contra Manchester City, mientras que su ahora rival celebró un triunfo por 3-1 contra Leeds en la jornada anterior.

Cuándo juega Liverpool vs. Nottingham Forest

El partido de Liverpool contra Nottingham Forest es este sábado, 22 de noviembre, a las 12:00 horas de Chile.

Para este compromiso los clubes se miden en el estadio Anfield de Inglaterra.

Dónde ver a Liverpool vs. Nottingham Forest

El partido de Liverpool contra Nottingham Forest se transmite en el canal ESPN .

De forma online, los cruces de la Premier League se encuentran en Disney+, dentro del Plan Premium de $14.190 al mes.