Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Nottingham Forest por TV y streaming
Los Reds reciben a su rival por la Fecha 12 de la Premier League.
Este fin de semana se desarrolla la Fecha 12 de la Premier League, donde Liverpool recibe a Nottingham Forest.
Los Reds vienen de caer por 0-3 contra Manchester City, mientras que su ahora rival celebró un triunfo por 3-1 contra Leeds en la jornada anterior.
Cuándo juega Liverpool vs. Nottingham Forest
El partido de Liverpool contra Nottingham Forest es este sábado, 22 de noviembre, a las 12:00 horas de Chile.
Para este compromiso los clubes se miden en el estadio Anfield de Inglaterra.
Dónde ver a Liverpool vs. Nottingham Forest
El partido de Liverpool contra Nottingham Forest se transmite en el canal ESPN.
De forma online, los cruces de la Premier League se encuentran en Disney+, dentro del Plan Premium de $14.190 al mes.
