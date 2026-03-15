Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Tottenham Hotspur en TV y streaming. Foto referencial de archivo sitio web liverpoolfc.com

Este domingo Liverpool tiene su siguiente desafío, donde recibe a Totottenham Hotspur por la Fecha 30 de la Premier League.

Los Reds llegan a la jornada local tras caer por 1-2 ante Wolves, mientras sortean una derrota por la cuenta mínima ante Galatasaray por la ida de octavos de la Champions League, llave que se definirá la próxima semana.

Por su parte, los Spurs también se presentan tras una última derrota, ante el 1-3 que obtuvo Crystal Palace en el torneo local.

Cuándo juega Liverpool vs. Tottenham

El partido de Liverpool contra Tottenham Hotspur es este domingo, 15 de marzo, a las 13:30 horas de Chile.

Los clubes se miden en el estadio Anfield de Inglaterra para este compromiso.

Dónde ver a Liverpool vs. Tottenham

El partido de Liverpool contra Tottenham Hotspur se transmite en el canal ESPN .

De forma online, el cruce de la Premier League va por la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.