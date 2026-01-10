Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Exeter City en vivo

Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Exeter City en TV y streaming. Foto referencial de archivo

Este fin de semana no hay partidos programados por la Premier League, pero el Manchester City no descansa y tiene un próximo compromiso en el marco de la FA Cup.

Los ciudadanos reciben a Exeter City de la tercera división inglesa, en el marco de la tercera ronda del torneo.

Cuándo juega Manchester City vs. Exeter City

El partido de Manchester City contra Exeter City es este sábado, 10 de enero, a las 12:00 horas de Chile.

Los clubes se miden por la FA Cup en el Etihad Stadium de Inglaterra.

Dónde ver a Manchester City vs. Exeter City

El partido del Manchester City contra Exeter City se transmite en el apartado de ESPN dentro de la plataforma Disney+, en su Plan Premium.