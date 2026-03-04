Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Nottingham Forest por la Premier League
Los ciudadanos juegan de local en el Eithad Stadium por la Fecha 29 de la liga inglesa.
Este miércoles continúan los partidos por la Fecha 29 de la Premier League, donde llega el turno del Manchester City, que recibe a Nottingham Forest.
Los ciudadanos se mantienen como escoltas del Arsenal en la tabla inglesa y llegan tras alzarse ante Leeds, por la cuenta mínima, en la jornada local anterior.
Por su parte, el Forest se presenta tras una caída por 1-2 ante Brighton.
Cuándo juega Manchester City vs. Nottingham Forest
El partido del Manchester City contra Nottingham Forest es este miércoles, 4 de marzo, a las 16:30 horas de Chile.
Para este compromiso los clubes se miden en el Etihad Stadium de Inglaterra.
Dónde ver a Manchester City vs. Nottingham Forest
El partido de Manchester City contra Nottingham Forest se transmite en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.
