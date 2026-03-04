Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Nottingham Forest por la Premier League. Foto referencial de archivo Instagram @mancity

Este miércoles continúan los partidos por la Fecha 29 de la Premier League, donde llega el turno del Manchester City, que recibe a Nottingham Forest.

Los ciudadanos se mantienen como escoltas del Arsenal en la tabla inglesa y llegan tras alzarse ante Leeds, por la cuenta mínima, en la jornada local anterior.

Por su parte, el Forest se presenta tras una caída por 1-2 ante Brighton.

Cuándo juega Manchester City vs. Nottingham Forest

El partido del Manchester City contra Nottingham Forest es este miércoles, 4 de marzo, a las 16:30 horas de Chile.

Para este compromiso los clubes se miden en el Etihad Stadium de Inglaterra.

Dónde ver a Manchester City vs. Nottingham Forest

El partido de Manchester City contra Nottingham Forest se transmite en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.