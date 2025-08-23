Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Tottenham por TV y streaming

Este sábado siguen los cruces de la Premier League, que en su segunda fecha enfrenta al Manchester City con Tottenham Hotspur.

Los Sky Blues llegan a la jornada tras alzarse por 4-0 ante Wolves en el debut, mientras que los Spurs llegan tras un primer triunfo por 3-0 contra Burnley.

Cuándo juega Manchester City vs. Tottenham

El partido del Manchester City vs. Tottenham Hotspur es este sábado, 23 de agosto, a las 7:30 horas.

Los clubes se miden en el Etihad Stadium de Inglaterra

Dónde ver a Manchester City vs. Tottenham

El partido de Manchester City vs. Tottenham se transmite en el canal ESPN .

Dicho enfrentamiento de la Premier League también se encuentra en el catálogo de Disney+, dentro del Plan Premium de $14.190 al mes.