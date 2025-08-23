SUSCRÍBETE
Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Tottenham por TV y streaming

Los Sky Blues reciben a su rival por la segunda fecha de la Premier League.

Sandar Estrella OportoPor 
Sandar Estrella Oporto

Este sábado siguen los cruces de la Premier League, que en su segunda fecha enfrenta al Manchester City con Tottenham Hotspur.

Los Sky Blues llegan a la jornada tras alzarse por 4-0 ante Wolves en el debut, mientras que los Spurs llegan tras un primer triunfo por 3-0 contra Burnley.

Cuándo juega Manchester City vs. Tottenham

El partido del Manchester City vs. Tottenham Hotspur es este sábado, 23 de agosto, a las 7:30 horas.

Los clubes se miden en el Etihad Stadium de Inglaterra

Dónde ver a Manchester City vs. Tottenham

El partido de Manchester City vs. Tottenham se transmite en el canal ESPN.

Dicho enfrentamiento de la Premier League también se encuentra en el catálogo de Disney+, dentro del Plan Premium de $14.190 al mes.

