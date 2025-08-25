Dónde y a qué hora ver a Newcastle United vs. Liverpool por la Premier League. Foto referencial de archivo

Este lunes se terminan de definir los cruces por la segunda fecha de la Premier League, con el duelo pendiente entre Newcastle United y Liverpool.

Los locales llegan a la instancia tras empatar sin goles con Aston Villa en el debut del torneo inglés, mientras que los Reds se presentan con una previa victoria por 4-2 ante Bournemouth.

Cuándo juega Newcastle vs. Liverpool

El partido de Newcastle United contra Liverpool es este lunes, 25 de agosto, a las 15:00 horas de Chile.

Los equipos se miden en el estadio St. James’ Park de Inglaterra.

Dónde ver a Newcastle vs. Liverpool

El partido de Newcastle vs. Liverpool se transmite exclusivamente de forma online, en el Plan Premium de Disney+, que tiene un valor de $14.190 al mes.