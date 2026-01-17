Dónde y a qué hora ver a Nottingham Forest vs. Arsenal en TV y streaming
Los clubes se miden este sábado por la Fecha 22 de la Premier League.
Este sábado Nottingham Forest recibe a Arsenal, actual líder de la Premier League, por la Fecha 22 del torneo inglés.
Los locales vienen de alzarse por 2-1 a West Ham United, mientras que los Gunners tuvieron un último empate sin goles con Liverpool.
Cuándo juega Nottingham Forest vs. Arsenal
El partido de Nottingham Forest contra Arsenal es este sábado, 17 de enero, a las 14:30 horas de Chile.
Los clubes se miden en el estadio The City Ground de Inglaterra para este compromiso.
Dónde ver a Nottingham Forest vs. Arsenal
El partido de Nottingham Forest contra Arsenal se transmite en el canal ESPN.
De forma online, los cruces de la Premier League se encuentran en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.
