Dónde y a qué hora ver a Real Betis vs. Sevilla por LaLiga de España
El cuadro de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo sale a la cancha por la Fecha 26.
Este fin de semana se realiza una nueva edición del derbi andaluz, con el partido del Real Betis contra el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo.
Los clubes se miden en el marco de la Fecha 26 de LaLiga de España, donde los locales vienen de empatar a 1 con Rayo, mientras que el equipo con los chilenos tuvo una victoria por 1-0 ante Getafe.
Cuándo juega Real Betis vs. Sevilla
El partido de Real Betis contra Sevilla es este domingo, 1 de marzo, a las 14:30 horas de Chile.
Para este compromiso los clubes se miden en el Estadio La Cartuja de España.
Dónde ver a Real Betis vs. Sevilla
El partido del Real Betis contra Sevilla se transmite en el canal ESPN2.
De forma online, el cruce va por la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.
