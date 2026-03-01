Dónde y a qué hora ver a Real Betis vs. Sevilla por LaLiga de España. Foto referencial de archivo Instagram @sevillafc

Este fin de semana se realiza una nueva edición del derbi andaluz, con el partido del Real Betis contra el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo.

Los clubes se miden en el marco de la Fecha 26 de LaLiga de España, donde los locales vienen de empatar a 1 con Rayo, mientras que el equipo con los chilenos tuvo una victoria por 1-0 ante Getafe.

Cuándo juega Real Betis vs. Sevilla

El partido de Real Betis contra Sevilla es este domingo, 1 de marzo, a las 14:30 horas de Chile.

Para este compromiso los clubes se miden en el Estadio La Cartuja de España.

Dónde ver a Real Betis vs. Sevilla

El partido del Real Betis contra Sevilla se transmite en el canal ESPN2 .

De forma online, el cruce va por la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.