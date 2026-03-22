Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Atlético en TV y streaming. Foto referencial de archivo realmadrid.com / Helios de la Rubia

Este fin de semana llega una nueva edición del derbi de la capital de España, con el partido del Real Madrid contra Atlético de Madrid, por la Fecha 29 de LaLiga.

El cuadro merengue viene de alzarse por 4-1 ante Elche en el torneo local, además de celebrar su paso a cuartos de final de la Champions League.

En la misma situación se encuentra Atlético, que además de superar a Getafe por la cuenta mínima en el campeonato español, se mantiene en pie en la máxima cita europea.

Cuándo juega Real Madrid vs. Atlético

El partido del Real Madrid contra Atlético de Madrid es este domingo, 22 de marzo, a las 17:00 horas de Chile.

Los clubes se miden en el Santiago Bernabéu para este compromiso.

Dónde ver a Real Madrid vs. Atlético

El partido del Real Madrid contra Atlético se transmite en el canal ESPN .

De forma online, el cruce de LaLiga va por la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.