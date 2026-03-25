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    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Barcelona por la Champions League Femenina

    El clásico español tiene una nueva fecha para este miércoles, en el marco de los cuartos de final de la máxima cita europea.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Barcelona por la Champions League Femenina. Foto referencial de archivo

    Avanza la Champions League Femenina, que además configura una nueva edición del clásico español con el partido del Real Madrid contra Barcelona.

    Las merengues y las azulgrana se enfrentan en el marco de los cuartos de final, en su primer cruce de ida.

    Cuándo juega Real Madrid vs. Barcelona

    El partido del Real Madrid contra Barcelona femenino es este miércoles, 25 de marzo, a las 14:45 horas de Chile.

    Los clubes se miden en el estadio Alfredo Di Stéfano de Madrid, España.

    Dónde ver a Real Madrid vs. Barcelona

    El partido del Real Madrid contra Barcelona femenino se transmite en el canal ESPN.

    De forma online, los cruces van por la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.

    Más sobre:FútbolChampions League FemeninaReal Madrid FemeninoBarcelona FemeninoClásico español femeninoDónde verVer en vivoVer onlineVer en streamingHorarioQuién transmite

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