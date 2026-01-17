Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Levante en TV y streaming. Foto referencial de archivo realmadrid.com

Real Madrid recibe a Levante, en el primer partido programado para este sábado por la Fecha 20 de LaLiga de España.

Los merengues llegan tras una victoria por 3-0 contra Athletic en la jornada anterior y se mantienen en segundo lugar de la tabla de posiciones, persiguiendo a Barcelona.

Por su parte, sus rivales vienen de empatar a 1 con Espanyol durante el fin de semana pasado.

Cuándo juega Real Madrid vs. Levante

El partido de Real Madrid contra Levante es este sábado, 17 de enero, a las 10:00 horas de Chile.

Los clubes se miden en el Estadio Santiago Bernabéu de España.

Dónde ver a Real Madrid vs. Levante

El partido de Real Madrid contra Levante se transmite en el canal DSports de DirecTV.

De forma online, el cruce de LaLiga se encuentra en la plataforma DGO.