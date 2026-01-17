SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Levante en TV y streaming

    Los clubes se miden por la Fecha 20 de LaLiga de España.

    Sandar Estrella OportoPor 
    Sandar Estrella Oporto
    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Levante en TV y streaming. Foto referencial de archivo realmadrid.com Servicios / La Tercera

    Real Madrid recibe a Levante, en el primer partido programado para este sábado por la Fecha 20 de LaLiga de España.

    Los merengues llegan tras una victoria por 3-0 contra Athletic en la jornada anterior y se mantienen en segundo lugar de la tabla de posiciones, persiguiendo a Barcelona.

    Por su parte, sus rivales vienen de empatar a 1 con Espanyol durante el fin de semana pasado.

    Cuándo juega Real Madrid vs. Levante

    El partido de Real Madrid contra Levante es este sábado, 17 de enero, a las 10:00 horas de Chile.

    Los clubes se miden en el Estadio Santiago Bernabéu de España.

    Dónde ver a Real Madrid vs. Levante

    El partido de Real Madrid contra Levante se transmite en el canal DSports de DirecTV.

    De forma online, el cruce de LaLiga se encuentra en la plataforma DGO.

    Más sobre:FútbolLaLigaReal MadridLevanteReal Madrid - LevanteDónde verVer en vivoVer onlineVer en streamingHorarioQuién transmite

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Accidente de tránsito en Cerro Navia deja una persona fallecida y otra herida

    Detienen a mujer por homicidio de su expareja en El Bosque

    Retail Financiero llama a una alianza tripartita para “rescatar a un millón de personas que están en el crédito informal”

    Casen 2024: la clase media aumenta en Chile y llega a representar casi la mitad de la población

    El crítico informe sobre la negociación ramal que encargó la Sofofa

    “El 40% de la ropa de mujer se trae en avión”: La estrategia “ágil” de Falabella Retail para conseguir su año récord

    Lo más leído

    1.
    Rating del jueves 15 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 15 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    2.
    La parrilla del Festival del Huaso de Olmué 2026 con los artistas por día

    La parrilla del Festival del Huaso de Olmué 2026 con los artistas por día

    3.
    Temblor hoy, viernes 16 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 16 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    4.
    Los artistas que se presentan este viernes en el Festival del Huaso de Olmué 2026

    Los artistas que se presentan este viernes en el Festival del Huaso de Olmué 2026

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Ola de calor en Santiago y la zona central: las temperaturas máximas que se alcanzarán este fin de semana

    Ola de calor en Santiago y la zona central: las temperaturas máximas que se alcanzarán este fin de semana

    ¿Es Donald Trump ahora un Premio Nobel de la Paz? Qué implica que María Corina Machado le haya regalado su medalla

    ¿Es Donald Trump ahora un Premio Nobel de la Paz? Qué implica que María Corina Machado le haya regalado su medalla

    Verano caluroso: cómo enfriar tu casa o departamento si no tienes aire acondicionado

    Verano caluroso: cómo enfriar tu casa o departamento si no tienes aire acondicionado

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Burnley por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Burnley por la Premier League

    Temblor hoy, sábado 17 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 17 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Levante en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Levante en TV y streaming

    Accidente de tránsito en Cerro Navia deja una persona fallecida y otra herida
    Chile

    Accidente de tránsito en Cerro Navia deja una persona fallecida y otra herida

    Detienen a mujer por homicidio de su expareja en El Bosque

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Burnley por la Premier League

    Retail Financiero llama a una alianza tripartita para “rescatar a un millón de personas que están en el crédito informal”
    Negocios

    Retail Financiero llama a una alianza tripartita para “rescatar a un millón de personas que están en el crédito informal”

    Casen 2024: la clase media aumenta en Chile y llega a representar casi la mitad de la población

    El crítico informe sobre la negociación ramal que encargó la Sofofa

    Laurie Santos, académica de Yale: “El uso de las redes sociales afecta negativamente a nuestra felicidad”
    Tendencias

    Laurie Santos, académica de Yale: “El uso de las redes sociales afecta negativamente a nuestra felicidad”

    Friends regresa en formato coleccionable a restaurantes McDonald’s en Chile

    Las 5 entregas más excepcionales que DHL hizo en 2025

    Joaquín Niemann blinda a la liga árabe en la disputa con el PGA Tour: “Soy un fiel creyente del LIV Golf”
    El Deportivo

    Joaquín Niemann blinda a la liga árabe en la disputa con el PGA Tour: “Soy un fiel creyente del LIV Golf”

    La reinvención de Coquimbo Unido tras su glorioso 2025

    Entrevista con Juan Pablo Pareja: “Tener el Claro Arena es una ventaja competitiva que esperamos sostener”

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 17 y 18 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 17 y 18 de enero

    Montañas, naturaleza y descanso a una hora de Santiago: las experiencias que ofrece Cascada de las Ánimas

    Festival Santiago Off 2026: las actividades gratuitas que se realizarán en las regiones Metropolitana y de Valparaíso

    Entre la aventura y el humor: a fondo en la cara más lúdica de Game of Thrones
    Cultura y entretención

    Entre la aventura y el humor: a fondo en la cara más lúdica de Game of Thrones

    Hesse Kassel, la banda que florece en el rock chileno: “Es como una rosa con espinas; es bello, pero igual es crudo”

    El talento silencioso de Rai García

    El regreso de Trump a la Casa Blanca: el año que cambió al mundo
    Mundo

    El regreso de Trump a la Casa Blanca: el año que cambió al mundo

    ¿Anexión inminente? Lo que busca Trump con el control de Groenlandia

    ONG Foro Penal eleva a 100 los presos políticos excarcelados en Venezuela, por debajo de los datos del régimen

    Pala, Martillo y Libro: una experiencia lectora en los voluntariados de verano
    Paula

    Pala, Martillo y Libro: una experiencia lectora en los voluntariados de verano

    Hablemos de Amor: lo que aprendí de mi amiga de toda la vida

    De la Araucanía al mundo: la historia de María Prieto, la reina de la kombucha