Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Levante en TV y streaming
Los clubes se miden por la Fecha 20 de LaLiga de España.
Real Madrid recibe a Levante, en el primer partido programado para este sábado por la Fecha 20 de LaLiga de España.
Los merengues llegan tras una victoria por 3-0 contra Athletic en la jornada anterior y se mantienen en segundo lugar de la tabla de posiciones, persiguiendo a Barcelona.
Por su parte, sus rivales vienen de empatar a 1 con Espanyol durante el fin de semana pasado.
Cuándo juega Real Madrid vs. Levante
El partido de Real Madrid contra Levante es este sábado, 17 de enero, a las 10:00 horas de Chile.
Los clubes se miden en el Estadio Santiago Bernabéu de España.
Dónde ver a Real Madrid vs. Levante
El partido de Real Madrid contra Levante se transmite en el canal DSports de DirecTV.
De forma online, el cruce de LaLiga se encuentra en la plataforma DGO.
Lo Último
Lo más leído
Plan digital + LT Beneficios por 3 mesesComienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.