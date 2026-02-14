Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Alavés en TV y streaming
El cuadro de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo juega de local por la Fecha 24 de LaLiga.
Este fin de semana avanza LaLiga de España, donde el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo recibe a Alavés por la Fecha 24.
El cuadro con los chilenos se presenta a la jornada tras empatar a 1 con Girona, mientras que su rival viene de caer por 0-2 Getafe.
Cuándo juega Sevilla vs. Alavés
El partido de Sevilla contra Alavés es este sábado, 14 de febrero, a las 14:30 horas de Chile.
Para este compromiso los clubes se miden en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán de España.
Dónde ver a Sevilla vs. Alavés
El partido de Sevilla contra Alavés por LaLiga se transmite en el canal DSports de DirecTV.
De forma online, el cruce de LaLiga va por la plataforma DGO.
