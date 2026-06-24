Dónde y a qué hora ver a Suiza vs. Canadá en TV y streaming. Foto referencial de archivo @canmnt

Avanza el Mundial 2026 y en su tercera fecha enfrenta a Suiza contra Canadá, en un duelo válido para el Grupo B.

Los europeos vienen de golear por 4-1 a Bosnia y Herzegovina, mientras que el conjunto canadiense hizo lo propio en la segunda fecha al imponerse por 6-0 ante Qatar.

Cuándo juega Suiza vs. Canadá

El partido de Suiza contra Canadá es este miércoles 24 de junio a las 15:00 horas de Chile.

Las selecciones se miden en Estadio BC Place de Vancouver, Canadá.

Dónde ver a Suiza vs. Canadá

El partido de Suiza contra Canadá se transmite en el canal DSports de DirecTV.

La cobertura online del compromiso va por las plataformas DGO y Paramount+.