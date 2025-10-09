Dónde y a qué hora ver a Universidad de Chile vs. Deportivo Cali por la Copa Libertadores Femenina

Este jueves está programado el próximo desafío deportivo para la Universidad de Chile por la Copa Libertadores Femenina, en esta ocasión contra Deportivo Cali.

Las Azules van en busca de una victoria, tras igualar sin goles con Nacional de Uruguay y Libertad de Paraguay.

Cuando juega Universidad de Chile vs. Deportivo Cali

El partido de Universidad de Chile contra Deportivo Cali por la Copa Libertadores Femenina se juega este jueves, 9 de octubre, a las 16:00 horas de Chile.

Los equipos se miden en el estadio Florencio Sola de Argentina, país anfitrión del torneo internacional.

Dónde ver a la U de Chile Femenino

El partido de Universidad de Chile contra Deportivo Cali se transmite mediante la aplicación gratuita PlutoTV.

Además, algunos de los cruces de la Copa Libertadores Femenina se encuentran en el canal de Youtube de Conmebol.