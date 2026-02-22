Dónde y a qué hora ver el partido de Getafe vs. Sevilla por LaLiga en TV y streaming
El cuadro de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo juega como visitante esta semana, en el marco del campeonato español.
Este domingo avanzan los partidos correspondientes a la Fecha 25 de LaLiga y Getafe recibe a Sevilla, en el primer duelo programado en el día.
Los locales se presentan tras un triunfo por 2-1 ante Villarreal, mientras que el cuadro de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo viene de empatar a 1 con Alavés, alejado de los primeros puestos de la tabla.
Cuándo juega Getafe vs. Sevilla
El partido de Getafe contra Sevilla es este domingo, 22 de febrero, a las 10:00 horas de la mañana en Chile.
Para este compromiso los locales reciben a su rival en el estadio Coliseum de Madrid, España.
Dónde ver a Getafe vs. Sevilla
El partido de Getafe contra Sevilla se transmite en el canal DSports de DirecTV.
De forma online, el cruce de LaLiga va por la plataforma DGO.
