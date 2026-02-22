SUSCRÍBETE
    Dónde y a qué hora ver el partido de Getafe vs. Sevilla por LaLiga en TV y streaming

    El cuadro de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo juega como visitante esta semana, en el marco del campeonato español.

    Sandar Estrella OportoPor 
    Sandar Estrella Oporto
    Dónde y a qué hora es el partido de Getafe vs. Sevilla por LaLiga. Foto referencial de archivo Instagram @sevillafc Servicios / La Tercera

    Este domingo avanzan los partidos correspondientes a la Fecha 25 de LaLiga y Getafe recibe a Sevilla, en el primer duelo programado en el día.

    Los locales se presentan tras un triunfo por 2-1 ante Villarreal, mientras que el cuadro de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo viene de empatar a 1 con Alavés, alejado de los primeros puestos de la tabla.

    Cuándo juega Getafe vs. Sevilla

    El partido de Getafe contra Sevilla es este domingo, 22 de febrero, a las 10:00 horas de la mañana en Chile.

    Para este compromiso los locales reciben a su rival en el estadio Coliseum de Madrid, España.

    Dónde ver a Getafe vs. Sevilla

    El partido de Getafe contra Sevilla se transmite en el canal DSports de DirecTV.

    De forma online, el cruce de LaLiga va por la plataforma DGO.

