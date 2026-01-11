Dónde y a qué hora ver le transmisión del Ironman 70.3 de Pucón 2026. Foto referencial de archivo Instagram @ironman70.3pucon

Este fin de semana se desarrollará el Ironman 70.3 de Pucón 2026, en lo que será un importante evento para el deporte nacional de la mano de la llamada “carrera más linda del mundo”.

El evento deportivo consta de una competencia que incluye 1.900 de natación, 90 kilómetros de tramo en bicicleta y 21 km de trote.

Para esta edición se confirmó la participación de destacados deportistas nacionales como Diego Moya, Vicente Trewhela, Florencia Garrido y Catalina Salazar.

La nueva versión del evento además cobra importancia al otorgar cupos clasificatorios para el Mundial Multisport de la World Triathlon de Abu Dabi 2026.

Cuándo es el Ironman 70.3 de Pucón

El Ironman 70.3 de Pucón de 2026 se desarrollará este domingo, 11 de enero, desde las 6:45 horas.

En esta ocasión, los triatletas competirán en medio de los paisajes naturales de la Región de La Araucanía.

Dónde ver el Ironman 70.3 de Pucón

El Ironman 70.3 de Pucón se transmite en Chilevisión, en la señal online de chilevision.cl, la aplicación Mi CHV y el canal de Youtube de la señal.