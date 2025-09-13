Dónde y a qué ver a Deportes Limache vs. Universidad Católica por TV y streaming. Foto referencial

Terminadas las Clasificatorias al próximo Mundial de Fútbol 2026 se retoma la actividad de la Liga de Primera, que este fin de semana enfrenta a Deportes Limache con la Universidad Católica.

Los locales llegan a la Fecha 23 tras una caída ante Deportes Iquique, mientras que los Cruzados celebraron un anterior triunfo alzándose por 2-1 a Cobresal.

Cuándo y a qué hora juega Deportes Limache vs. Universidad Católica

El partido de Deportes Limache vs. Universidad Católica es este sábado, 13 de septiembre, a las 20:00 horas.

Los clubes se miden en el Estadio Lucio Fariña Fernández de Quillota.

Dónde ver a Deportes Limache vs. UC

El partido de Deportes Limache vs. la UC se transmite en el canal TNT Sports Premium , que tiene programación especial desde las 19:40 horas.

Para ver el cruce de la Liga de Primera de forma online se dispone de la plataforma HBO Max.