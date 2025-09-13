Dónde y a qué ver a Deportes Limache vs. Universidad Católica por TV y streaming
Los clubes se miden este sábado para retomar la actividad de la Liga de Primera.
Terminadas las Clasificatorias al próximo Mundial de Fútbol 2026 se retoma la actividad de la Liga de Primera, que este fin de semana enfrenta a Deportes Limache con la Universidad Católica.
Los locales llegan a la Fecha 23 tras una caída ante Deportes Iquique, mientras que los Cruzados celebraron un anterior triunfo alzándose por 2-1 a Cobresal.
Cuándo y a qué hora juega Deportes Limache vs. Universidad Católica
El partido de Deportes Limache vs. Universidad Católica es este sábado, 13 de septiembre, a las 20:00 horas.
Los clubes se miden en el Estadio Lucio Fariña Fernández de Quillota.
Dónde ver a Deportes Limache vs. UC
El partido de Deportes Limache vs. la UC se transmite en el canal TNT Sports Premium, que tiene programación especial desde las 19:40 horas.
Para ver el cruce de la Liga de Primera de forma online se dispone de la plataforma HBO Max.
