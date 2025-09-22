Estas son las fechas de postulación al Subsidio de arriendo y sus requisitos. Foto referencial de archivo

Desde el Ministerio de Vivienda (Minvu) se confirmó que la próxima postulación al Subsidio de arriendo se realizará desde el 7 de octubre hasta el 14 de noviembre, correspondiente al llamado regular de 2025.

Un trámite que estará disponible de forma online en el sitio minvu.cl, donde se requerirá ingresar con Clave Única.

Para completar la gestión de forma presencial también se anunció atención en las oficinas Serviu regionales.

El beneficio se encuentra dirigido a familias con capacidad de pago, quienes al cumplir con los requisitos pueden acceder a hasta 170 UF, es decir, más de $6 millones.

Dicho programa se puede utilizar con tope de 4,2 UF ($166.000) para un arriendo cuyo valor mensual no supere las 11 UF (cerca de $434.000).

El valor es diferente para las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Aysén, Magallanes y Metropolitana, donde el tope corresponde a 4,9 UF ($193.000) para arriendos de hasta 13 UF (aproximadamente $513.000).

🏠¡Atención familias! Se viene el llamado 2025 al Subsidio de Arriendo



💰 Es un apoyo estatal de hasta 170 UF para arrendar tu vivienda

📅 Postula del 7/10 al 14/11 en https://t.co/MJsZrmcPlR o en oficinas Serviu

👉 Más información en https://t.co/ARjnhW6xou pic.twitter.com/JkTtYdn3sS — MINVU - Chile (@Minvu) September 12, 2025

Requisitos para el Subsidio de Arriendo

Al acceder al beneficio se debe cumplir con los siguientes requisitos: