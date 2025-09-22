Estas son las fechas de postulación al Subsidio de arriendo y sus requisitos
Desde el Ministerio de Vivienda ya se confirmaron los detalles del próximo llamado para acceder al beneficio.
Desde el Ministerio de Vivienda (Minvu) se confirmó que la próxima postulación al Subsidio de arriendo se realizará desde el 7 de octubre hasta el 14 de noviembre, correspondiente al llamado regular de 2025.
Un trámite que estará disponible de forma online en el sitio minvu.cl, donde se requerirá ingresar con Clave Única.
Para completar la gestión de forma presencial también se anunció atención en las oficinas Serviu regionales.
El beneficio se encuentra dirigido a familias con capacidad de pago, quienes al cumplir con los requisitos pueden acceder a hasta 170 UF, es decir, más de $6 millones.
Dicho programa se puede utilizar con tope de 4,2 UF ($166.000) para un arriendo cuyo valor mensual no supere las 11 UF (cerca de $434.000).
El valor es diferente para las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Aysén, Magallanes y Metropolitana, donde el tope corresponde a 4,9 UF ($193.000) para arriendos de hasta 13 UF (aproximadamente $513.000).
Requisitos para el Subsidio de Arriendo
Al acceder al beneficio se debe cumplir con los siguientes requisitos:
- Tener mínimo 18 años de edad.
- Tener cédula de identidad vigente o cédula de identidad para extranjeros vigente.
- Postular con al menos un cónyuge, conviviente civil, conviviente o hijo. Personas de 60 años o más pueden postular solas.
- Estar inscrito en el Registro Social de Hogares y no superar el tramo del 70% de calificación socioeconómica.
- Acreditar un ahorro mínimo de 4 UF (aproximadamente $158.000) en una cuenta de ahorro para la vivienda, disponible como plazo máximo el día anterior a la postulación.
- Contar con un ingreso familiar entre 7 y 25 UF (aproximado de $276.000 a $987.000). Por cada integrante que exceda de tres, el requisito aumenta en 8 UF (poco más de $315.000).
