Este martes termina el plazo para inscribir la PAES de Invierno: ¿Cómo hacer el trámite?

Este martes termina el plazo para inscribir la PAES de Invierno: ¿Quiénes pueden inscribirla? Foto referencial de archivo

Quedan las últimas horas disponibles para completar la inscripción a la próxima PAES de Invierno 2026, que se desarrollará durante junio.

Según se recordó desde la Subsecretaría de Educación Superior, el proceso estará habilitado hasta el martes, 17 de marzo, a las 13:00 horas.

Para efectuar el trámite se debe entrar al sitio acceso.mineduc.cl e inscribir las pruebas necesarias, teniendo en cuenta las obligatoritas y/o electivas, que tienen los siguientes valores:

1 prueba: $17.500

2 pruebas: $32.000

3 pruebas o más: $46.500

Desde el sitio se aclara que la inscripción de la Prueba de Competencia Matemática 1 permite contar con la prueba M2 de forma gratuita, si también se inscribe.

Cabe recordar que la próxima Prueba de Acceso a la Educación Superior entregará un puntaje válido para la Admisión 2027, por lo que está dirigida a personas egresadas de cuarto medio que busquen entrar a una carrera durante el próximo año.

Fechas de la PAES de Invierno

La PAES de Invierno de 2026 se realizará durante los días 15, 16 y 17 de junio, con pruebas a las 9:00 y 15:00 horas.

Los locales de rendición se informarán días antes de las pruebas, mientras que el reconocimiento de salas del primer día será una instancia voluntaria.

Posteriormente, la entrega de resultados se realizará el 17 de julio, a las 9:00 horas de la mañana.