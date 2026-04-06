SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    Estos son los bonos que se entregan en abril: revisa los requisitos y fechas de pago

    Consulta a continuación el detalle de la próxima entrega de programas como el Bono al Trabajo de la Mujer y el Subsidio Familiar.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Valparaiso, 9 de mayo 2025. Imagen referencial sobre dinero. Raul Zamora/Aton Chile RAUL ZAMORA/ATON CHILE

    Cada inicio de mes corresponde el pago de una serie de bonos y subsidios que llegan principalmente a familias de menores ingresos, trabajadores y personas adultas mayores.

    Se trata de programas que se asignan tras realizar un trámite de postulación y cumplir con determinados requisitos, por lo que cada uno cuenta con condiciones diferenciadas en su entrega, como fecha o forma de pago.

    Revisa a continuación cuáles son las ayudas que se facilitan durante este mes, entre las que se encuentran el depósito del Bono al Trabajo de la Mujer, el Subsidio Familiar y la Pensión Garantizada Universal.

    Bono al Trabajo de la Mujer

    Un beneficio dirigido a trabajadoras que entrega mensualmente una cifra de hasta $44.157, calculada de forma proporcional a los ingresos.

    El pago de este mes se entregará durante el jueves 30 de abril, cuyo valor será calculado de acuerdo a la renta registrada en enero.

    Cabe aclarar que este beneficio no recibirá más solicitudes ante la próxima implementación del Subsidio Unificado al Empleo, iniciativa que reunirá a los diferentes programas laborales que administra el Sence.

    Subsidio al Empleo Joven

    El programa entrega a trabajadores de hasta 24 años un monto mensual que alcanza los $44.157, el que tendrá su siguiente pago el jueves 30 de abril.

    Al igual que el Bono al Trabajo de la Mujer, este beneficio no recibirá más postulaciones, al encontrarse considerado en el próximo Subsidio Unificado al Empleo, que reunirá los programas del Sence.

    Pensión Garantizada Universal

    Tras el último reajuste de la PGU en febrero se facilita un monto máximo de $231.732, cuyo pago se puede consultar en el sitio de ChileAtiende mediante RUN y fecha de nacimiento.

    Dicho beneficio se asigna a los adultos mayores que postulan mediante el mencionado organismo, municipio, AFP o en su compañía de seguros, según corresponda.

    Entre los requisitos para acceder se encuentran tener 65 años o más, no ser parte de un grupo familiar en el 10% más rico de la población, tener una pensión base menor o igual a $1.252.602 y acreditar residencia con antigüedad en el país.

    Estos son los bonos que se entregan en abril: revisa los requisitos y fechas de pago

    Subsidio Familiar

    El Subsidio Familiar facilita $22.007 por cada carga acreditada y la cifra se duplica a $44.014 si esta corresponde a una persona con discapacidad.

    El beneficio se solicita en la municipalidad respectiva y cuenta con la modalidad llamada Subsidio Familiar Automático, que se entrega sin trámites de por medio a familias del 40% de menores ingresos que además tengan integrantes menores de edad.

    La forma y fecha de pago del Subsidio Familiar tradicional se puede revisar en el sitio de ChileAtiende, mientras que la variante automática cuenta con su propia plataforma en sufautomatico.gob.cl.

    Bono por Asistencia Escolar

    Familias usuarias del Subsistema de Seguridades y Oportunidades cuentan con un beneficio automático de $10.000 por niño o niña de entre 6 y 18 años, que cumplan con la asistencia escolar mensual del 85% en un establecimiento reconocido por el Estado.

    Bono Control Niño Sano

    Este beneficio está dirigido a familias del Subsistema de Seguridades y Oportunidades, a quienes facilita $10.000 mensuales por cada niño o niña del que se acredite tener al día su control de salud.

    Más sobre:BonosBeneficiosSubsidiosPagoFecha de pagoRequisitosBeneficiariosPostularRevisarRevisar con el RUTBonos abrilBonos abril 2026Abril 2026AbrilPGUPensión Garantizada UniversalBono MujerBono Trabajo MujerSubsidio Empleo JovenSubsidio Familiar

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    The Strokes vuelve a la vida con su primer disco en seis años

    “Fue bastante duro”: qué piensan las familias de los astronautas de Artemis II sobre su viaje a la órbita lunar

    Partido Nacional Libertario afirma que han sido “cuidadosos” con no criticar al gobierno porque “se está recién instalando”

    OpenAI compra el show de tecnología favorito de Silicon Valley

    FNE inicia investigación por la venta de Primus Capital a Toesca

    Más del 60% de las mipymes cierra el primer trimestre de 2026 con inyección de recursos personales para poder funcionar

    Lo más leído

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El inesperado efecto del café en la memoria que descubrió un reciente estudio

    El inesperado efecto del café en la memoria que descubrió un reciente estudio

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    Cómo EEUU rescató al piloto de su Fuerza Aérea tras el derribo de uno de sus aviones en Irán

    Cómo EEUU rescató al piloto de su Fuerza Aérea tras el derribo de uno de sus aviones en Irán

    El ejercicio que mejora más la calidad del sueño, según un reciente estudio

    El ejercicio que mejora más la calidad del sueño, según un reciente estudio

    Servicios

    Estos son los bonos que se entregan en abril: revisa los requisitos y fechas de pago

    Estos son los bonos que se entregan en abril: revisa los requisitos y fechas de pago

    Las 4 comunas de la RM con corte de luz programado para este lunes

    Las 4 comunas de la RM con corte de luz programado para este lunes

    Temblor hoy, lunes 6 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 6 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    “Gato por liebre” y “ley tutifruti”: los reparos de líderes de la oposición a proyecto de Reconstrucción del gobierno
    Chile

    “Gato por liebre” y “ley tutifruti”: los reparos de líderes de la oposición a proyecto de Reconstrucción del gobierno

    Partido Nacional Libertario afirma que han sido “cuidadosos” con no criticar al gobierno porque “se está recién instalando”

    Contraloría reporta que municipios gastaron más en celebraciones que en ayuda social a personas durante 2024 y 2025

    FNE inicia investigación por la venta de Primus Capital a Toesca
    Negocios

    FNE inicia investigación por la venta de Primus Capital a Toesca

    Más del 60% de las mipymes cierra el primer trimestre de 2026 con inyección de recursos personales para poder funcionar

    Desde Gloria Hutt a Juan Benavides: los cuatros nuevos directores que ingresarán a Santander Chile

    “Fue bastante duro”: qué piensan las familias de los astronautas de Artemis II sobre su viaje a la órbita lunar
    Tendencias

    “Fue bastante duro”: qué piensan las familias de los astronautas de Artemis II sobre su viaje a la órbita lunar

    Qué es el metotrexato, el medicamento retirado por el ISP tras haber detectado endotoxinas en su contenido

    Lluvia, frío, calor y viento: el pronóstico de tiempo inestable que marcará la semana en Chile

    Christian Garin vuelve al top 100 con una contundente victoria en Montecarlo y ahora va por Alexander Zverev
    El Deportivo

    Christian Garin vuelve al top 100 con una contundente victoria en Montecarlo y ahora va por Alexander Zverev

    ¿En qué posición quedó? La dura caída de Christian Garin en el ranking ATP que lo saca del Top 100

    Regresa a los banquillos tras cuatro años: Zinedine Zidane será el técnico de Francia tras el Mundial

    OpenAI compra el show de tecnología favorito de Silicon Valley
    Tecnología

    OpenAI compra el show de tecnología favorito de Silicon Valley

    El medio siglo de Apple

    Review de la Canon EOS R6 Mark III: ¿vale la pena dar el salto?

    The Strokes vuelve a la vida con su primer disco en seis años
    Cultura y entretención

    The Strokes vuelve a la vida con su primer disco en seis años

    ¿Cuándo termina la era Brat? The Moment y la sátira de Charli XCX

    “Obra maestra”, “nunca había ido tan al límite”: Pedro Almodóvar conquista con Amarga Navidad

    Israel aprueba un plan para acelerar la producción de misiles antibalísticos Arrow
    Mundo

    Israel aprueba un plan para acelerar la producción de misiles antibalísticos Arrow

    El “Escuadrón de Dios”: El poderoso comité del gobierno de Trump que eximió de las exigencias ambientales a la perforación en alta mar

    Cómo China puede resultar victoriosa frente a Estados Unidos tras la guerra en Medio Oriente

    Mi mascota y yo: un pequeño gran vínculo
    Paula

    Mi mascota y yo: un pequeño gran vínculo

    Elisa Alcaíno, presidenta de Red de Acción Carcelaria: “A nadie le importa la realidad de las mujeres presas”

    Los otros huevitos de Pascua