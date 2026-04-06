Estos son los bonos que se entregan en abril: revisa los requisitos y fechas de pago

Cada inicio de mes corresponde el pago de una serie de bonos y subsidios que llegan principalmente a familias de menores ingresos, trabajadores y personas adultas mayores.

Se trata de programas que se asignan tras realizar un trámite de postulación y cumplir con determinados requisitos, por lo que cada uno cuenta con condiciones diferenciadas en su entrega, como fecha o forma de pago.

Revisa a continuación cuáles son las ayudas que se facilitan durante este mes, entre las que se encuentran el depósito del Bono al Trabajo de la Mujer, el Subsidio Familiar y la Pensión Garantizada Universal.

Bono al Trabajo de la Mujer

Un beneficio dirigido a trabajadoras que entrega mensualmente una cifra de hasta $44.157, calculada de forma proporcional a los ingresos.

El pago de este mes se entregará durante el jueves 30 de abril, cuyo valor será calculado de acuerdo a la renta registrada en enero.

Cabe aclarar que este beneficio no recibirá más solicitudes ante la próxima implementación del Subsidio Unificado al Empleo, iniciativa que reunirá a los diferentes programas laborales que administra el Sence.

Subsidio al Empleo Joven

El programa entrega a trabajadores de hasta 24 años un monto mensual que alcanza los $44.157, el que tendrá su siguiente pago el jueves 30 de abril.

Al igual que el Bono al Trabajo de la Mujer, este beneficio no recibirá más postulaciones, al encontrarse considerado en el próximo Subsidio Unificado al Empleo, que reunirá los programas del Sence.

Pensión Garantizada Universal

Tras el último reajuste de la PGU en febrero se facilita un monto máximo de $231.732, cuyo pago se puede consultar en el sitio de ChileAtiende mediante RUN y fecha de nacimiento.

Dicho beneficio se asigna a los adultos mayores que postulan mediante el mencionado organismo, municipio, AFP o en su compañía de seguros, según corresponda.

Entre los requisitos para acceder se encuentran tener 65 años o más, no ser parte de un grupo familiar en el 10% más rico de la población, tener una pensión base menor o igual a $1.252.602 y acreditar residencia con antigüedad en el país.

Estos son los bonos que se entregan en abril: revisa los requisitos y fechas de pago

Subsidio Familiar

El Subsidio Familiar facilita $22.007 por cada carga acreditada y la cifra se duplica a $44.014 si esta corresponde a una persona con discapacidad.

El beneficio se solicita en la municipalidad respectiva y cuenta con la modalidad llamada Subsidio Familiar Automático, que se entrega sin trámites de por medio a familias del 40% de menores ingresos que además tengan integrantes menores de edad.

La forma y fecha de pago del Subsidio Familiar tradicional se puede revisar en el sitio de ChileAtiende, mientras que la variante automática cuenta con su propia plataforma en sufautomatico.gob.cl.

Bono por Asistencia Escolar

Familias usuarias del Subsistema de Seguridades y Oportunidades cuentan con un beneficio automático de $10.000 por niño o niña de entre 6 y 18 años, que cumplan con la asistencia escolar mensual del 85% en un establecimiento reconocido por el Estado.

Bono Control Niño Sano

Este beneficio está dirigido a familias del Subsistema de Seguridades y Oportunidades, a quienes facilita $10.000 mensuales por cada niño o niña del que se acredite tener al día su control de salud.