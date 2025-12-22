SUSCRÍBETE POR $1100
    Estos son los bonos que se pagan durante diciembre: conoce los montos y requisitos para acceder

    Revisa a continuación las ayudas económicas que tienen entrega programada durante este mes como la Pensión Garantizada Universal y el Subsidio Familiar.

    Sandar Estrella OportoPor 
    Sandar Estrella Oporto
    Estos son los bonos que se pagan durante diciembre: conoce los montos y requisitos para acceder.

    Avanza el mes de diciembre y junto con sus últimos días llegan importantes gastos relacionados a las celebraciones como Navidad y Año Nuevo.

    Al respecto, una de las formas en las que se complementan los ingresos es mediante los bonos dirigidos a trabajadores, mujeres o adultos mayores.

    Cabe recordar que los programas que facilitan aportes económicos suelen considerar con sus propias condiciones de entrega, como el monto asignado, requisitos y modalidades de pago para sus beneficiarios.

    Revisa a continuación el detalle con las ayudas que se pagan durante diciembre.

    Aguinaldo de Navidad

    El aguinaldo de Navidad es uno de los principales beneficios que se esperan durante diciembre y que ya se está facilitando a las personas pensionadas.

    Para este año se determinó un monto base de $29.055, cifra a la que se suman $16.415 por cada carga familiar acreditada al 30 de noviembre.

    Los beneficiarios cuentan con su dinero de forma automática junto a la pensión de este mes.

    Los trabajadores públicos también cuentan con un aguinaldo de Navidad que, a modo de referencia, en 2024 facilitó $68.865 para el primer tramo y $36.427 para el segundo.

    Pensión Garantizada Universal

    Actualmente la PGU entrega a los pensionados una cifra de hasta $224.004 que permiten complementar sus ingresos.

    El monto específico para cada persona, la fecha y modalidad de pago asignada se pueden revisar aquí.

    Estos son los bonos que se pagan durante diciembre: conoce los montos y requisitos para acceder. Foto referencial de archivo RAUL ZAMORA/ATON CHILE

    Bono al Trabajo de la Mujer

    Un beneficio dirigido a trabajadoras de entre 25 y 59 años que pertenezcan al 40% de menores ingresos y hayan completado su trámite de postulación en el sitio del Sence.

    El pago mensual se realizará este martes 30 de diciembre y su monto será calculado en base a la renta registrada en septiembre, con un tope de $44.157 para ingresos mensuales de hasta $662.348.

    Subsidio al Empleo Joven

    El beneficio se entrega a trabajadores que hayan postulado en el Sence, tengan entre 18 y 25 años y pertenezcan al 40% de menores ingresos de la población.

    Dicho aporte se traduce en un pago mensual de hasta $44.157 que se realizará el 30 de diciembre.

    Subsidio Único Familiar

    Personas del 60% de menores ingresos de la población, según Registro Social de Hogares, pueden acceder a un aporte de $22.007 por carga familiar, que en el caso de personas con discapacidad se traduce en $44.014.

    Este beneficio se entrega a padres o tutores sin previsión social y debe ser solicitado en el municipio correspondiente.

    Subsidio Familiar Automático

    Familias que integren el 40% de menores ingresos, según Registro Social de Hogares, y tengan integrantes menores de edad cuentan con el Subsidio Familiar Automático, que se asigna sin necesidad de realizar trámites.

    El aporte se traduce en $22.007 por carga familiar y $44.014 por las que correspondan a personas con discapacidad.

    Lee también:

