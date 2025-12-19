SUSCRÍBETE POR $1100
    Revisa los horarios de supermercados y malls previo a la Navidad

    Algunos establecimientos han informado sobre un funcionamiento especial durante los próximos días antes de la esperada celebración.

    Sandar Estrella Oporto 
    Sandar Estrella Oporto
    Revisa los horarios de supermercados y malls previo a la Navidad. Foto referencial de archivo ALEJANDRO ASTORGA

    Quedan los últimos para que llegue la esperada Navidad, donde la actividad comercial aumenta ante las compras de regalos y aquellas relacionadas a los preparativos de la celebración.

    Al respecto, establecimientos como malls y supermercados suelen presentar horarios extendidos para la atención de público.

    También se debe considerar planificar las compras hasta el miércoles 24, día en que los locales deben funcionar en un horario acotado, antes del feriado irrenunciable del jueves 25 de diciembre donde las tiendas permanecerán cerradas.

    Revisa a continuación el funcionamiento especial del comercio para los próximos días, según la información proporcionada hasta el momento por las principales cadenas mediante redes sociales y sitios web.

    Horarios de comercio por Navidad

    • Parque Arauco

    Hasta el 23 de diciembre funciona de 10:00 a 22:00 horas.

    Para el 24 de diciembre la atención será de 9:00 a 18:00 horas. El 25 de diciembre estará el comercio cerrado, a excepción de Cinépolis y Mori.

    • Mall Plaza

    Desde el 19 al 23 de diciembre las tiendas, Autoplaza y entretención funciona de 9:30 a 21:30 horas, mientras que el patio de comidas atiende entre 10:00 y 23:00 horas.

    Los horarios específicos de cada Mallplaza se pueden revisar en el siguiente enlace.

    • Cenco Malls

    Los horarios de cada sucursal se pueden revisar aquí.

    • Mall Vivo El Centro

    Hasta el 23 de diciembre funciona desde las 10:00 a las 21:00 horas.

    Para el 24 de diciembre atenderá de 9:00 a 19:00 horas y el jueves 25 estará cerrado.

    • Mall Marina, Mall Curicó y Mall del Centro Concepción

    Los centros comerciales del Grupo Marina informaron que sus establecimientos atienden hasta el 23 de diciembre con un horario de 9:30 a 21:30 horas.

    Para el 24 de diciembre la atención será hasta las 18:30 horas y el 25 estarán cerrados por el feriado irrenunciable.

    • Jumbo

    El miércoles 24 cerrarán a las 18:30 horas y el jueves 25 estarán cerrados.

    • Santa Isabel

    El miércoles 24 de diciembre cerrará a las 19:30 horas y todos los locales estarán cerrados el jueves 25 de diciembre.

    • Lider

    Durante el miércoles 24 de diciembre los locales Lider funcionarán hasta las 18:00 horas y Lider Express hasta las 18:30 horas.

    El jueves 25 de diciembre estará cerrado y abrirán sus puertas el viernes 26.

    Más sobre:ComercioNavidadNavidad 2025SupermercadosMallsHorariosHorario especialUnimarcJumboSanta IsabelTottusLiderMall PlazaCenco Malls

