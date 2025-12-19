Revisa los horarios de supermercados y malls previo a la Navidad. Foto referencial de archivo

Quedan los últimos para que llegue la esperada Navidad, donde la actividad comercial aumenta ante las compras de regalos y aquellas relacionadas a los preparativos de la celebración.

Al respecto, establecimientos como malls y supermercados suelen presentar horarios extendidos para la atención de público.

También se debe considerar planificar las compras hasta el miércoles 24, día en que los locales deben funcionar en un horario acotado, antes del feriado irrenunciable del jueves 25 de diciembre donde las tiendas permanecerán cerradas.

Revisa a continuación el funcionamiento especial del comercio para los próximos días, según la información proporcionada hasta el momento por las principales cadenas mediante redes sociales y sitios web.

Horarios de comercio por Navidad

Parque Arauco

Hasta el 23 de diciembre funciona de 10:00 a 22:00 horas.

Para el 24 de diciembre la atención será de 9:00 a 18:00 horas. El 25 de diciembre estará el comercio cerrado, a excepción de Cinépolis y Mori.

Mall Plaza

Desde el 19 al 23 de diciembre las tiendas, Autoplaza y entretención funciona de 9:30 a 21:30 horas, mientras que el patio de comidas atiende entre 10:00 y 23:00 horas.

Los horarios específicos de cada Mallplaza se pueden revisar en el siguiente enlace.

Cenco Malls

Los horarios de cada sucursal se pueden revisar aquí.

Mall Vivo El Centro

Hasta el 23 de diciembre funciona desde las 10:00 a las 21:00 horas.

Para el 24 de diciembre atenderá de 9:00 a 19:00 horas y el jueves 25 estará cerrado.

Mall Marina, Mall Curicó y Mall del Centro Concepción

Los centros comerciales del Grupo Marina informaron que sus establecimientos atienden hasta el 23 de diciembre con un horario de 9:30 a 21:30 horas.

Para el 24 de diciembre la atención será hasta las 18:30 horas y el 25 estarán cerrados por el feriado irrenunciable.

Jumbo

El miércoles 24 cerrarán a las 18:30 horas y el jueves 25 estarán cerrados.

Santa Isabel

El miércoles 24 de diciembre cerrará a las 19:30 horas y todos los locales estarán cerrados el jueves 25 de diciembre.

Lider

Durante el miércoles 24 de diciembre los locales Lider funcionarán hasta las 18:00 horas y Lider Express hasta las 18:30 horas.

El jueves 25 de diciembre estará cerrado y abrirán sus puertas el viernes 26.