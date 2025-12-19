Minsal entrega recomendaciones para el cuidado de la salud mental durante las celebraciones de fin de año

Ad portas de las celebraciones de fin de año, la subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli, entregó una serie de recomendaciones para enfrentar el estrés, la angustia o la sensación de soledad que pueden intensificarse durante las fiestas.

Si bien este período suele asociarse a celebraciones, reuniones familiares y un balance del año que termina, también puede resultar desafiante, especialmente para quienes conviven con problemas de salud mental.

Por esta razón, la autoridad invita a considerar cuatro consejos que pueden ayudar a transitar estas fechas de manera más equilibrada:

Conectar con otras personas

Según expresó la subsecretaria Albagli, el apoyo social es clave para el bienestar emocional.

“Conversar con personas de confianza sobre lo que sentimos y estar disponibles para quienes atraviesan momentos difíciles puede marcar una gran diferencia”, sostiene. “Acompañar y ofrecer apoyo activo fortalece los vínculos y alivia la carga emocional”.

Planificar cómo enfrentar momentos de crisis

Sobre este punto, indicó que contar con un plan para manejar situaciones de estrés, tristeza o soledad “puede ayudar a que esos momentos sean más llevaderos”.

Asimismo, “identificar a quién llamar en caso de emergencia o qué acciones realizar cuando aparezcan estos sentimientos es una forma de cuidarnos y prevenir riesgos”.

Practicar el autocuidado

Por otra parte, es fundamental, sostuvo, “darnos tiempo para descansar, mantener rutinas de sueño saludables y, en lo posible, incorporar técnicas de relajación o actividad física de manera regular”.

“También es importante evitar el consumo de alcohol y otras drogas, y mantenerse alejado de situaciones que puedan incentivar su uso”, añadió.

Compartir con niños, niñas, adolescentes y personas mayores

“Las fiestas también son una oportunidad para conectar con quienes requieren más acompañamiento”, detalló al respecto la subsecretaria.

Por eso, “es importante estar presentes con niños, adolescentes y personas mayores, compartir actividades que les interesen y abrir espacios de conversación contribuye a fortalecer lazos y reconocer los logros del año”,

El Ministerio de Salud dispone de líneas telefónicas de apoyo para quienes necesiten orientación o contención emocional.