Estos son los próximos feriados que quedan durante el año

Cuándo es el próximo feriado. Foto referencial de archivo

Continúan avanzando las semanas del año y recientemente tuvo lugar el único feriado nacional del mes, con la Asunción de la Virgen del 20 de agosto.

Cabe recordar que en los próximos días llega un nuevo festivo, pero este no aplica a todo el país. Posteriormente llegará el esperado momento de septiembre, con las Fiestas Patrias. Revisa los detalles a continuación.

Próximo feriado local

El siguiente día feriado del año es el miércoles 20 de agosto, por el natalicio del padre de la patria, Bernardo O’Higgins.

La fecha solo rige en dos comunas del país: Chillán y Chillán Viejo, según se encuentra determinado en la Ley 20.768.

Próximo feriado nacional

En lo que respecta a los feriados para todo el país, las siguientes fechas marcadas en el calendario corresponden a las Fiestas Patrias.

Este 2025 son feriados los días jueves 18 y viernes 19 de septiembre , por la Independencia Nacional y el Día de las Glorias del Ejército.

Ambas jornadas están categorizadas como irrenunciables, por lo que se prohibirá el funcionamiento del comercio y los servicios, actividades que se podrán retomar durante el sábado 20 de septiembre.

Considerando ambos feriados más el fin de semana, la celebración dieciochera de este año se extenderá oficialmente por cuatro días.

En resumen, los feriados nacionales que quedan durante el año son los siguientes: