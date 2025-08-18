SUSCRÍBETE
Estos son los próximos feriados que quedan durante el año

Resta una jornada marcada en el calendario para agosto, sin embargo, solo aplica a dos comunas del país.

Sandar Estrella OportoPor 
Sandar Estrella Oporto
Cuándo es el próximo feriado. Foto referencial de archivo

Continúan avanzando las semanas del año y recientemente tuvo lugar el único feriado nacional del mes, con la Asunción de la Virgen del 20 de agosto.

Cabe recordar que en los próximos días llega un nuevo festivo, pero este no aplica a todo el país. Posteriormente llegará el esperado momento de septiembre, con las Fiestas Patrias. Revisa los detalles a continuación.

Próximo feriado local

El siguiente día feriado del año es el miércoles 20 de agosto, por el natalicio del padre de la patria, Bernardo O’Higgins.

La fecha solo rige en dos comunas del país: Chillán y Chillán Viejo, según se encuentra determinado en la Ley 20.768.

Cuándo es el próximo feriado. Foto referencial de archivo

Próximo feriado nacional

En lo que respecta a los feriados para todo el país, las siguientes fechas marcadas en el calendario corresponden a las Fiestas Patrias.

Este 2025 son feriados los días jueves 18 y viernes 19 de septiembre, por la Independencia Nacional y el Día de las Glorias del Ejército.

Ambas jornadas están categorizadas como irrenunciables, por lo que se prohibirá el funcionamiento del comercio y los servicios, actividades que se podrán retomar durante el sábado 20 de septiembre.

Considerando ambos feriados más el fin de semana, la celebración dieciochera de este año se extenderá oficialmente por cuatro días.

En resumen, los feriados nacionales que quedan durante el año son los siguientes:

  • Jueves 18 de septiembre: Independencia Nacional (irrenunciable) (fin de semana largo)
  • Viernes 19 de septiembre: Día de las Glorias del Ejército (irrenunciable)
  • Domingo 12 de octubre: Encuentro de Dos Mundos
  • Viernes 31 de octubre: Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes (fin de semana largo)
  • Sábado 1 de noviembre: Día de Todos los Santos
  • Domingo 16 de noviembre: Elecciones Presidenciales y Parlamentarias (feriado legal)
  • Lunes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción (fin de semana largo)
  • Domingo 14 de diciembre: Elecciones Presidenciales (segunda vuelta, feriado legal)
  • Jueves 25 de diciembre: Navidad (irrenunciable)
