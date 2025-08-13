SUSCRÍBETE
Qué días son las Fiestas Patrias: revisa los feriados del descanso dieciochero XXL

Se acerca la esperada celebración de septiembre de la mano de un extenso fin de semana largo.

Sandar Estrella OportoPor 
Sandar Estrella Oporto
Qué días son las Fiestas Patrias: revisa los feriados del descanso dieciochero XXL. Foto referencial de archivo JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Comenzó la cuenta regresiva para una de las celebraciones más esperadas del año como son las Fiestas Patrias, donde se anticipa un feriado XXL.

Una buena noticia para quienes aprovechan de la fecha alrededor del 18 de septiembre para festejar, descansar o viajar, porque dicha semana será breve y tendrá un fin de semana extra largo.

De acuerdo al calendario nacional de este año, las Fiestas Patrias llegan en una semana corta con tres días hábiles, desde el lunes 15 al miércoles 17 de septiembre.

Sin embargo, cabe recordar que algunos establecimientos suelen tener horarios diferenciados para la víspera de los feriados, por lo que algunos podrían comenzar su descanso dicho miércoles.

Qué días son las Fiestas Patrias: revisa los feriados del descanso dieciochero XXL. Foto referencial de archivo Jose Veas/Aton Chile JOSE VEAS/ATON CHILE

Feriados de las Fiestas Patrias 2025

Las Fiestas Patrias 2025 se extienden por cuatro días, por las dos jornadas marcadas en rojo en el calendario más el fin de semana:

  • Jueves 18 de septiembre, feriado irrenunciable por la Independencia Nacional.
  • Viernes 19 de septiembre, feriado irrenunciable por el Día de las Glorias del Ejército.
  • Sábado 20 de septiembre.
  • Domingo 21 de septiembre.

Considerando los feriados irrenunciables, las actividades por parte del comercio y los servicios no podrán funcionar durante jueves y viernes, pero se podrán retomar el sábado 20.

Los establecimientos que atenderán durante los feriados irrenunciables corresponden a los siguientes, según indica la Dirección del Trabajo:

  • Restaurantes.
  • Establecimientos de entretenimiento, como cines, espectáculos en vivo, discotecas, pubs, cabarets o clubes.
  • Locales comerciales en los aeródromos civiles públicos y aeropuertos.
  • Casinos de juegos y otros lugares de juegos legalmente autorizados.
  • Expendio de combustibles.
  • Farmacias de urgencia y farmacias que deban cumplir turnos.
  • Tiendas de conveniencia adosadas a servicentros, si venden alimentos preparados.
  • Locales atendidos por su propio dueño.

Lee también:

