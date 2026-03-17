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    Festival REC 2026: revisa los horarios de los artistas para el sábado y domingo

    El evento lleva a una variedad de exponentes de forma gratuita al Parque Bicentenario de Concepción durante el 28 y 29 de marzo, con un line up encabezado por Jet y Travis.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Festival REC 2026: revisa los horarios de los artistas para el sábado y domingo. Foto referencial de archivo

    Se terminan de configurar los detalles de lo que será la próxima edición del Festival REC 2026, que regresará a Concepción el último fin de semana del mes.

    Presentado como el festival de música gratuito más grande de Chile, reunirá a los asistentes durante el 28 y 29 de marzo en el Parque Bicentenario de la capital penquista.

    Para este año, el line up de invitados fue anunciado con Jet y Travis como cabezas de cartel, además de una importante presencia de artistas nacionales y locales.

    En esa línea, recientemente se dio a conocer la programación por día para cada jornada del evento, que permite organizar la instancia en el recinto.

    Para disfrutar de la experiencia completa en REC se debe considerar que los artistas se distribuyen en cuatro escenarios, llamados Santander, Sono, Teatro Biobío y Pueblito REC.

    Revisa a continuación el detalle de los horarios y escenarios en los que se presentará cada número.

    Sábado 28 de marzo

    El número principal de la jornada es la presentación de Jet, a partir de las 21:00 horas en el Escenario Santander.

    El mismo punto del recinto contará con Los Jaivas desde las 21:40 y hasta las 20:40 horas. La programación completa del sábado a continuación.

    Domingo 29 de marzo

    Travis cierra el REC 2026 con su presentación en el Escenario Santander a las 21:00 horas.

    Anteriormente, de forma simultánea se presentarán Gondwana en Santander y Bandalos Chinos en Escenario Sono, entre 19:40 y 20:40 horas. Los horarios del domingo son los siguientes.

    Más sobre:MúsicaRECFestival RECREC 2026Festival REC 2026ConcepciónParque BicentenarioHorariosProgramaciónArtistasInvitadosLine up

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